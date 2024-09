Alexia Grousson

La salle paroissiale de l’église du Sacré-Cœur à Welland ouvrait ses portes à la communauté le 7 septembre pour la célébration du 70e anniversaire du Cercle d’artisanat Héritage.

Le Cercle existe depuis 1954. Il a vu ses premiers jours au Québec et a poursuivi son développement à Welland, avec des femmes qui se définissent comme « des Québécoises qui pérennisent ce qu’elles ont appris de leurs mères et grands-mères ». Après 70 ans, le groupe de femmes continue de perpétuer les traditions qui, autrefois, se transmettaient de mère en fille.

Les techniques de tissage demeurent les mêmes, seul le mode de transmission change.

La journée du 7 septembre était également l’occasion de se faire connaître dans la communauté. « Beaucoup de personnes ne savent pas que nous existons et ce que nous faisons. Ce jour-là, nous avons ouvert nos portes pour montrer qui nous sommes, nos réalisations et proposer d’essayer nos métiers à tisser », commente Angèle Garant, présidente de l’organisme.

Une cinquantaine de personnes ont participé à l’événement. Dirigés par des élèves bénévoles des écoles de Welland, les participants ont découvert sept métiers de table de différentes tailles ayant plusieurs usages. Les membres du Cercle ont expliqué les différents métiers et la façon de les utiliser. Elles ont également exposé des articles tissés ou tricotés de leurs mains tels que des couvertures en laine, des linges à vaisselle, des nappes et napperons, des tapis, des pantoufles, etc. Certains de ces produits étaient en vente.

Le maire de Welland, Frank Campion, a remis un certificat de félicitations pour souligner le 70e anniversaire de l’organisme. Puis, les participants ont partagé un gâteau d’anniversaire.

« Plusieurs personnes ont regardé les albums souvenirs qui étaient présentés. Certaines ont même reconnu des membres de leur famille et ne savaient pas qu’ils avaient participé au Cercle. Ce partage et cette nostalgie a suscité beaucoup d’émotions. De plus, l’appui des membres a été essentiel à la réussite de cette fête. Nous sommes fières d’être toujours là et nous espérons perpétuer cette tradition encore longtemps », conclut Mme Garant.

À la suite de cette journée, sept nouveaux membres se sont joints au Cercle d’artisanat Héritage. L’organisme invite continuellement les hommes et les femmes à se joindre au groupe pour s’initier à ce passe-temps.

Photo (Cercle d’artisanat Héritage) : Le maire Frank Campion (au centre) remet un certificat de félicitations aux membres du Cercle d’artisanat Héritage pour souligner l’anniversaire.