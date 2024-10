Alexia Grousson

Le Club LaSalle de St. Catharines contribue à la vitalité de sa communauté en organisant des activités thématiques et en y intégrant des artistes de tous genres. Chaque mois, l’organisme met en vedette un artiste local ou d’une autre province.

Le 15 septembre, l’auteur-compositeur originaire de Moncton au Nouveau-Brunswick, Frank Williams, est monté sur la scène du club francophone. « Nous avons rencontré M. Williams lors d’un de nos voyages aux Îles-de-la-Madeleine. Nous avons été charmés par son talent et nous voulions le faire connaître dans le Niagara », relate Jean Chartrand, bénévole pour les événements culturels au Club LaSalle.

Depuis plus de dix ans, Frank Williams charme son public dans les salles de spectacle et les festivals. Il collabore également avec des artistes connus tels que Paul Daraîche et Travis Cormier. Finaliste de l’émission La Voix 5, en 2017 dans l’équipe d’Isabelle Boulay, il a vu sa notoriété augmenter. Plus de 2,5 millions de téléspectateurs ont apprécié sa voix rauque et son humeur contagieuse. Ayant acquis plusieurs connaissances et compétences avec cette expérience enrichissante, il a sorti son premier album intitulé Ça s’en vient en octobre 2019 dans lequel il propose 11 chansons rock-folk-country influencées par diverses racines musicales de sa terre natale.

« Ce qui est très touchant avec cet artiste, c’est qu’il chante sa vie. Avant chaque chanson, il explique le contexte, l’idée derrière celle-ci. Dans son répertoire musical, il parle de ses souvenirs d’enfance et de la vie des Acadiens. Il évoque les obstacles qu’il a surmontés. Il décrit aussi son cheminement et les péripéties qu’il a eues en tant qu’artiste professionnel. Ses textes sont profonds et touchants. Beaucoup de gens peuvent s’y retrouver », conclut Jean Chartrand.

La soirée a débuté par un souper spaghetti préparé par des bénévoles du Club, puis le spectacle a suivi. Accompagné de son guitariste Gilles Gaudet, l’artiste ont touché les convives qui sont passés par toute une gamme d’émotions au cours du spectacle.

Photo (Jean Chartrand) : Gilles Gaudet et Frank Williams sur la scène du Club LaSalle