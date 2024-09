Alexia Grousson

La Maison de la culture francophone du Niagara (MCFN) a récemment présenté ses initiatives pour l’année à venir, proposant un éventail de sept nouvelles activités environnementales axées sur la nature, la communauté et le bien-être. Ces ateliers, destinés notamment aux écoles de la région, visent à répondre aux besoins de la communauté avec une flexibilité adaptée à divers moments de l’année.

En 2023-2024, la MCFN s’est engagée dans la création de nombreux jardins scolaires. Fort de ses succès, l’organisme souhaite maintenant développer des suivis et proposer des ateliers traitant de problématiques concrètes.

« Notre objectif est d’offrir un accompagnement à travers des thématiques telles que l’exploration, la biodiversité et les récoltes. Les écoles et organismes pourront choisir une ou plusieurs activités, qui seront adaptées selon leurs besoins », explique Nancy Larivière, consultante pour le projet. Voici les activités proposées :

Jardin en polyculture : Cette activité comprend trois ateliers : l’analyse du site, la préparation du sol et la plantation. Les élèves acquerront des connaissances sur le jardinage, l’horticulture, les écosystèmes locaux et la santé des plantes.

Exploration et entretien de jardins : Prolongeant le projet de jardin en polyculture, cette activité aide les élèves à gérer et utiliser leur jardin scolaire tout en interagissant avec la nature.

Méthodes de compostage : Cette activité présente plusieurs techniques de compostage, comme le vermicompostage et le compostage en bac, permettant aux écoles de choisir la méthode qui leur convient le mieux et d’instaurer de bonnes pratiques en matière de gestion des déchets.

La fresque du climat : Lors de cette activité de débat, les jeunes reconstituent les liens de cause à effet des changements climatiques et explorent les actions à entreprendre dans le jardin.

Escapade nature et bien-être : Cette activité sensorielle encourage les élèves à explorer la nature et à créer un personnage qui reflète leur connexion personnelle avec celle-ci.

Surcyclage de tissu : Les étudiants découvrent les 5 R (refuser, réduire, réutiliser, réparer, recycler) tout en fabriquant des cartes de vœux à partir de tissu recyclé, sensibilisant ainsi aux enjeux de la surconsommation textile.

Recyclage de papier : Les jeunes créent des cartes de vœux à partir de papier recyclé, apprenant l’importance du recyclage et les bénéfices économiques du partage.

« Nous parlons souvent d’identité à travers la culture ou la santé, mais rarement de l’identité personnelle en lien avec la nature. C’est un aspect peu exploré dans notre région, malgré un besoin grandissant. Nos activités offrent une chance de renforcer les liens avec la nature, de tisser des connexions avec la communauté francophone, et de cultiver une vision enrichissante de la vie », conclut Nancy Larivière.

Photo (MCFN) : Plantation du jardin scolaire à l’École secondaire David-Saint-Jacques