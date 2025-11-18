Alexia Grousson

Le Centre francophone Hamilton (CFH) a tenu le 4 novembre son assemblée générale annuelle (AGA) en mode hybride. Membres, partenaires et employés se sont réunis autour d’un bilan riche en réalisations et porteur d’avenir.

La présidente Anika Kuhnert a ouvert la rencontre en soulignant les défis et les réussites de l’année 2024-2025. « L’année écoulée a été à la fois exigeante et inspirante pour le Centre et pour la communauté franco-ontarienne, a-t-elle déclaré. Nous avons connu des moments de rassemblement et de fierté qui ont renforcé nos liens et célébré la vitalité de notre culture. »

Elle a toutefois rappelé que le CFH a dû composer avec une diminution des subventions et une hausse des coûts de fonctionnement. « Ces contraintes ont mis à l’épreuve notre capacité à maintenir une programmation de qualité, mais notre équipe a su faire preuve d’ingéniosité pour préparer une offre encore plus forte pour 2025-2026 », a ajouté Mme Kuhnert.

La direction générale a, pour sa part, dressé le portrait d’une année de transition et de consolidation, marquée par la continuité du travail entrepris et par des avancées significatives dans la mise en œuvre du plan stratégique 2023-2026.

« Ces 12 mois ont été une période de transition, marquée par la continuité des efforts amorcés par la direction générale sortante et la consolidation du travail entrepris depuis mon entrée en fonction. Malgré un contexte budgétaire plus restreint, cette année fut particulièrement riche en réalisations et en progrès dans la mise en œuvre de notre plan stratégique 2023-2026, axé sur la consolidation, le rayonnement et l’inclusion. Nous avons su maintenir la qualité et la diversité de nos programmes, tout en optimisant nos ressources. Le CFH a eu une présence accrue sur la scène culturelle locale.

« Le Centre a poursuivi son engagement à bâtir une communauté plus ouverte et équitable. Mon ambition demeure inchangée : assurer la stabilité financière et organisationnelle du CFH tout en continuant de renforcer son impact culturel et communautaire. Mais à cette vision s’ajoute un nouveau rêve : faire du CFH un véritable hub artistique, un lieu vivant où chacun pourra découvrir, apprendre et s’épanouir à travers les arts et la culture », affirme Lanciné Koulibaly.

Parmi les moments forts de la saison, le festival FrancoFEST s’est à nouveau imposé comme l’un des plus importants rassemblements francophones de la région qui a accueilli près de 6000 spectateurs en 3 jours.

Malgré la fin du financement alloué aux cercles de conversation, ces activités ont non seulement été maintenues, mais ont connu une hausse de participation de plus de 65 %, confirmant leur importance pour la communauté.

Les camps d’été offerts à Hamilton et à Burlington ont rassemblé une centaine d’enfants dans un cadre entièrement francophone. Les sessions de yoga sur chaise destinées aux aînés ont poursuivi leur cours avec un noyau fidèle de participants. Deux nouveaux programmes ont également vu le jour : le tutorat communautaire, qui a permis à 75 jeunes inscrits en immersion française d’améliorer leurs compétences linguistiques et académiques, et À la découverte de nouvelles passions, offrant aux aînés francophones la possibilité de participer à des ateliers culturels, sociaux et artistiques favorisant à la fois l’apprentissage et la réduction de l’isolement social.

Sur le plan des partenariats, le Centre a multiplié les collaborations culturelles d’envergure, renforçant la visibilité de la francophonie au sein des grands rendez-vous artistiques de Hamilton. Sa participation à des événements tels que Telling Tales, Canadian Comedy Hall of Fame et WinterFEST a permis de rejoindre plus de 7000 spectateurs. Les spectacles mettant en vedette Bermuda, Jean-François Berthiaume et Nicolas Babineau, Trevor Copp, Kattam et ses tam-tams, Miss Blandine, Mélissa Ouimet et Brian St-Pierre ont, à eux seuls, attiré près de 4500 spectateurs, contribuant ainsi à la vitalité de la scène francophone locale.

Dans une démarche de dialogue interculturel, le CFH a collaboré avec Patrick Therrien pour offrir des ateliers d’initiation à la flûte autochtone dans 10 écoles et offrant à de nombreux jeunes de découvrir une facette essentielle du patrimoine autochtone. Le partenariat avec le Hamilton Regional Indian Centre a, pour sa part, donné lieu à une formation portant sur la culture, la vision du monde et l’histoire des peuples autochtones.

Enfin, dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, le Centre a organisé de nombreux ateliers et coorganisé le gala avec le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, illustrant une fois de plus son engagement concret en faveur de la diversité, de la représentation et de la justice sociale.

Le conseil d’administration 2025-2026 du CFH est composé de Dalla Juliette Coulibaly, Géraud Delhostal, Baba Diop, Érik Fréchette, Chairh Guei, Johanne-Louise Giroux, Anika Kuhnert (présidente), Sonia Macaluso et William Mukuna. Le Centre remercie MarieAnge Brouillard et Anick Lamarche, membres sortantes, pour leur engagement et leur contribution à la vie du CFH.

Photo : Anika Kuhnert, présidente du CFH, lors de la journée franco-ontarienne