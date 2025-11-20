Richard Caumartin

Les membres du Club Richelieu Niagara Falls et de la communauté francophone de la région étaient invités, le samedi 15 novembre, à la grande collecte de fonds annuelle de l’organisme : vins et fromages avec encan dans la salle paroissiale Saint-Antoine-de-Padoue. Cet événement est une tradition pour les Richelieu du Niagara et, en 2026, le Club y présentera sa 25e édition dans le cadre de son 30e anniversaire de fondation.

Tous les fonds recueillis lors de la vente aux enchères sont remis aux œuvres du Club Richelieu Niagara Falls pour l’enfance : club des petits-déjeuners dans les écoles et autres campagnes au profit des enfants malades. Pour y arriver, le Club a fait appel au raconteur, humoriste et magicien Jean-Guy Chiasson qui, pendant de nombreuses années, a été l’encanteur officiel de l’événement. Cependant, le populaire artiste, qui a connu des problèmes sérieux de santé depuis deux ans, a dû prendre sa retraite de la scène pour se concentrer sur sa guérison.

« Ce soir, je ne suis pas animateur, juste encanteur, insiste M. Chiasson. Je ne fais plus de spectacle à cause de problèmes de santé. J’ai beaucoup ralenti et j’ai tout vendu mon matériel de magie à un homme du Nouveau-Brunswick qui était en vacances ici. Il fait toutes sortes de spectacles de comédie par chez nous en Acadie. J’ai 79 ans, ça s’en va par-là! C’est le Richelieu Vic Pépin qui m’a demandé si ça me tenterait de revenir faire l’encanteur. Je lui ai répondu que je n’étais pas à 100 % en santé, mais que j’allais les aider quand même. »

Le généreux comédien et résident de St. Catharines a été diagnostiqué d’un cancer du sang et a dû suivre de nombreux traitements au cours de la dernière année. « J’ai eu de bons résultats de ma spécialiste qui m’a confirmé avoir le contrôle de la situation et qu’après deux ou trois autres traitements, on ne se verra qu’une fois par année, raconte M. Chiasson. J’ai été chanceux, ils ont détecté mon cancer à temps. Je suis très content! J’avais une bonne santé avant cet épisode et c’est cela qui m’a sauvé. » Il reste tout de même actif, lui qui achète des voitures à l’encan pour un concessionnaire de St. Catharines, ce qui le tient « occupé deux ou trois jours par semaine ».

La soirée a fait salle comble. Au total, 60 prix ont été généreusement offerts par des membres de la communauté et des entreprises du Niagara : des articles de mode, de l’artisanat, des arrangements divers et des suggestions pour la période des Fêtes.

Comme l’a indiqué la présidente du Club Richelieu Niagara Falls, Suzanne Beaudoin, dans son introduction, les plats de crudités, viandes et fromages étaient placés sur chacune des tables au lieu d’un grand buffet, comme par les années passées, où les gens faisaient la file pour se servir.

Cette fois-ci, les jeunes membres Richelieu faisaient le tour des tables pour s’assurer que les invités ne manquaient de rien. Un choix de vins blanc ou rouge était offert pour accompagner le tout. Cette nouvelle façon facilitait l’accès aux jeunes bénévoles pour servir les convives et faire le tour de la salle pour montrer chaque article en vente.

Le premier article en vente était un tapis roulant pour marcher ou courir sur place offert par La Résidence Joie de vivre. Il s’est envolé pour 300 $. Tous les articles à l’encan ont été donnés au Club par des commanditaires et des membres de la communauté. Même les tartes au sucre se vendaient entre 50 $ et 80 $ chacune. Les participants ont été très généreux pour cette importante cause Richelieu, suffisamment pour financer les œuvres du Club de Niagara Falls pour l’année à venir.

Photo : Jean-Guy Chiasson a fait un retour apprécié comme encanteur de l’encan vin-fromage du Club Richelieu Niagara Falls, accompagné de la présidente de l’Organisme, Suzanne Beaudoin.