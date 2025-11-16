Le Régional

Le gouvernement de l’Ontario investira 43,9 millions $ sur trois ans afin d’assurer la poursuite du Programme ontarien d’activités après l’école (PAE). Ce financement permettra à plus de 13 000 enfants et jeunes issus de milieux défavorisés de demeurer actifs, en sécurité et en bonne santé après la classe.

Annoncée à Hamilton le 23 octobre, l’initiative s’inscrit dans le plan provincial visant à soutenir la réussite et le bien-être des élèves. Le PAE offre des activités sportives et culturelles, du tutorat ainsi que des collations nutritives gratuites ou à faible coût dans plus de 80 communautés de la province.

« Notre gouvernement est fier d’investir dans des programmes qui permettent aux parents qui travaillent fort d’offrir à leurs enfants des activités amusantes, sécuritaires et supervisées », a déclaré le ministre du Sport, Neil Lumsden. Selon lui, la signature d’ententes de trois ans avec les organismes partenaires réduit la paperasse administrative tout en assurant une stabilité financière aux fournisseurs.

Le programme s’adresse aux enfants de la maternelle jusqu’à la 12ᵉ année. En plus des activités physiques obligatoires, les organismes participants peuvent proposer des programmes adaptés aux besoins locaux, comme de l’aide aux devoirs ou des ateliers culturels.

Le ministre de l’Éducation, Paul Calandra, a souligné l’importance de ces activités pour la réussite globale des jeunes : « En investissant dans des programmes qui encouragent les élèves à rester actifs, à avoir confiance en eux et à acquérir de nouvelles compétences, nous les aidons à réaliser leur plein potentiel. »

Le gouvernement collabore avec 110 organisations partenaires, dont des municipalités, des Premières Nations et des organismes communautaires à but non lucratif tels que les YMCA et les Boys and Girls Clubs (BGC).

Pour Milja Minic, directrice de l’exploitation du BGC Hamilton-Halton, ce soutien gouvernemental est essentiel : « Ce financement nous permet d’offrir des programmes de grande qualité aux enfants pendant les heures critiques après l’école, lorsque leurs parents sont souvent encore au travail. Ces activités encouragent la littératie physique, l’éducation à la nutrition et le développement social, contribuant ainsi à bâtir des communautés plus fortes. »

Des partenaires communautaires soulignent aussi l’impact concret du programme. France Gauthier, directrice générale de Nos enfants, notre avenir, affirme que le PAE « a permis d’élargir notre portée et de renforcer nos liens avec les familles, en créant un espace sécuritaire et accueillant où les enfants gagnent en confiance et développent un sentiment d’appartenance ».

Même constat du côté du BGC Peel, où le président-directeur général Michael Gyovai note que les jeunes « améliorent leurs résultats scolaires, participent davantage à des activités physiques et développent leurs compétences en leadership ».

Créé en 2009, le Programme ontarien d’activités après l’école continue ainsi d’offrir à des milliers d’élèves un environnement sain et stimulant, propice à leur développement personnel et scolaire, tout en soutenant les familles qui ont besoin de ressources abordables pour la période après les classes.

Photo (Crédit : Gouvernement de l’Ontario) : Le ministre du Sports Neil Lumsden