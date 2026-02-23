Alexia Grousson

Chaque jeudi matin, le Centre de vie active (CVA) du Centre francophone Hamilton (CFH) ouvre ses portes à une dizaine d’aînés désireux de tisser des liens et de rompre l’isolement. Ils participent fidèlement, semaine après semaine, à ces ateliers créatifs conçus comme des espaces d’échange, de convivialité et d’amitié. Inscrit dans la durée, le CVA bénéficie de l’appui de la municipalité, qui met gracieusement des locaux à disposition, ainsi que du soutien financier de la province, qui permet d’assurer la pérennité et la qualité des activités proposées.

La séance du 12 février s’est tenue sous le signe de la Saint-Valentin et de la santé. Autour de tables garnies de papiers colorés, d’autocollants et d’une machine à découper les formes, les participants ont confectionné une ou plusieurs cartes personnalisées. L’atelier était animé par Hélène Côté, elle-même aînée et membre active du groupe. Elle a présenté différents modèles et accompagné chacun dans la réalisation de ses créations et a veillé à ce que tout le matériel nécessaire soit à portée de main.

Au-delà de l’aspect artistique, la rencontre a donné lieu à des échanges nourris sur la signification de la fête. « Dans la discussion, nous avons rappelé que la Saint-Valentin, c’est aussi l’amitié et la famille. Nous leur avons proposé d’offrir leurs cartes à des amis, à leurs enfants, etc. C’était l’occasion d’aborder le thème et de constater qu’ici, au Canada, c’est une fête importante, parfois différente de ce qu’ils ont connu dans d’autres pays », explique Émilie Page, chargée de projets au CFH.

La matinée a également été marquée par une conférence de l’un des participants, le Dr Sameh Ali, ancien chirurgien, consacrée à la nourriture saine pour les aînés. « C’était une conférence intéressante sur l’importance d’une alimentation équilibrée, la perte d’appétit, la nécessité de bien s’hydrater, etc. Il a abordé de nombreux sujets qui les concernent directement », souligne Mme Page. Cette double approche, créative et éducative, reflète l’esprit du programme, soit stimuler autant les mains que les esprits.

À la fin de la rencontre, une surprise attendait les participants. Grâce aux fonds provinciaux, chacun a reçu une tuque et une veste polaire, ornés du logo du CFH et de leur nom brodé. Un geste symbolique, accueilli avec enthousiasme et gratitude, qui renforce le sentiment d’appartenance à cette communauté.

« C’est beau de voir les amitiés qui se créent. Ils sont à l’aise les uns avec les autres. Ils viennent d’horizons divers, d’âges variés et d’origines différentes. C’est vraiment beau à voir », conclut Émilie Page.

Photo (Crédit : CFH) : Les participants ont briqué des cartes personnalisées.