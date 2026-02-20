Rires, accolades et complicité étaient au rendez-vous lors du Café/lunch Saint-Valentin du Club Renaissance, à Welland. Fidèle à sa mission de rassembler les aînés francophones de la région, l’organisme a offert une matinée chaleureuse, ponctuée de retrouvailles, de partage et d’activités festives.

Christiane Beaupré

Chaque 14 février, la Saint-Valentin revient comme un doux rendez-vous du cœur, un moment attendu qui réchauffe l’hiver et ravive de précieux souvenirs. Si ses origines remontent aux fêtes de l’Antiquité romaine et à la figure de saint Valentin, ce prêtre du IIIᵉ siècle qui aurait uni des amoureux en secret, la tradition a traversé les siècles pour devenir bien plus qu’une simple date au calendrier. Au fil du temps, elle s’est transformée en une célébration des liens fidèles, des complicités patientes et des histoires d’amour qui se construisent jour après jour.

Pour les aînés qui soulignent cette fête année après année, la Saint-Valentin n’est pas qu’une affaire de roses ou de cartes : elle est le reflet de vies partagées, de souvenirs accumulés, de mains tenues longtemps et d’amitiés sincères qui ont traversé les saisons. Et rappelons-le, cette journée n’appartient pas seulement aux amoureux : elle célèbre aussi l’affection entre amis, la tendresse familiale et tous les liens précieux qui nous unissent. En plein cœur de février, elle rappelle avec douceur que l’amour, sous toutes ses formes, ne vieillit jamais — il se bonifie.

Au fil des générations, la Saint-Valentin a pris différentes couleurs, différents visages. D’une simple fête populaire soulignée par l’échange de billets doux, elle est devenue un moment privilégié pour exprimer sa gratitude et son attachement envers celles et ceux qui enrichissent notre quotidien. Pour plusieurs membres du Club Renaissance, cette journée évoque des soupers en tête-à-tête, des célébrations familiales ou encore des gestes simples mais significatifs. Elle demeure surtout un rappel que l’amour se cultive, s’entretient et se partage, peu importe l’âge.

C’est dans cet esprit que s’est tenu, le vendredi 13 février, le Café / lunch Saint-Valentin du Club Renaissance. Dès 10 h 30, les membres ont commencé à arriver, heureux de se retrouver. Cette demi-heure précédant l’activité officielle est toujours précieuse : on y placote, on échange des nouvelles, on discute d’actualité ou l’on rattrape le temps écoulé depuis le Café/lunch Bonne Année. Les « petites » nouvelles du quotidien prennent ici toute leur importance. Comme à l’habitude, la présidente, Muriel Thibault-Gauthier, accueillait chaque personne avec chaleur, prenant le temps de demander des nouvelles personnalisées. Une attention qui témoigne de sa grande proximité avec les membres.

Le père Guy Bertin a également fait le tour des tables, saluant chacun avec bienveillance. En ce jour de Saint-Valentin, le conseil de direction du Club et une bonne partie des membres arboraient fièrement le rouge et le blanc, couleurs symboliques de la fête. La salle, joliment décorée de cœurs, reflétait parfaitement le thème choisi. Les nappes rouges et blanches recouvraient les tables, chacune ornée d’une plante décorative en forme de cœur qui ajoutait une touche festive et élégante.

Énergie contagieuse

Après avoir laissé le temps aux conversations de s’animer autour d’un café, le programme officiel a débuté. Pour attirer l’attention avec dynamisme, Muriel Thibault-Gauthier a entonné la chanson devenue emblématique : « Olé, Olé, Olé, le Club Renaissance », reprise en chœur par l’assemblée. L’énergie était contagieuse. La présidente a rappelé l’objectif premier de ces rencontres : briser l’isolement et favoriser les retrouvailles. « Saluez les Valentins et les Valentines à votre droite, puis à votre gauche. Merci d’être là. Dites à ceux qui vous entourent : merci d’être mon ami(e). Une poignée d’amour, un bec soufflé, c’est ça qui fait la différence », a-t-elle lancé avec conviction.

Faisant sourire l’assemblée, elle a ajouté : « Au Québec, il y a le chef Ricardo (Larrivée). Ici, à Welland, nous avons les Bilodeau! » Ces derniers ont relevé le défi de préparer un plat aux couleurs de la fête : une savoureuse lasagne en deux versions, l’une à la viande et l’autre végétarienne.

Avant le repas, le père Guy Bertin a récité une courte prière, concluant par ces mots : « L’amour est ce qu’il y a de plus important dans la vie. C’est ce que nous soulignons aujourd’hui. »

Mme Thibault-Gauthier a ensuite expliqué l’ordre du service. Les personnes à mobilité réduite ont été invitées à se servir en premier, accompagnées d’étudiants du programme Préposé en soins personnels du Collège La Cité, actuellement en stage au Foyer Richelieu. Charles, Georges et Élysée ont prêté main-forte avec attention et respect. Puis, les membres célébrant leur anniversaire en février ont été appelés au son d’une chanson spécialement adaptée : « Mes chers aînés, c’est votre tour… » Puis, les autres participants ont suivi.

« Le repas est un moment par excellence pour socialiser. Profitez-en! », a rappelé la présidente. Elle a souligné que ces rendez-vousCafés mensuels permettent aux membres de se mettre à jour, de tisser des liens et de maintenir une vie communautaire active en français. « Nous sommes une famille. Nous faisons partie de la communauté et nous parlons en français. » Les francophiles sont les bienvenus, mais l’activité se déroule entièrement dans la langue de… Muriel.

Édition Saint-Valentin

Cette formule Café/lunch, lancée en janvier, connaît déjà un franc succès. Offerte au coût de 5 $, 10 $ ou 20$, et parfois gratuitement — comme ce fut le cas pour cette édition spéciale.

Cette année, en février, les jeunes du centre éducatif La Boîte à soleil avaient confectionné des cartes personnalisées remplies de mots d’amour pour chacun des aînés, un geste qui a touché bien des cœurs.

Deux intervenantes ont également enrichi la rencontre. Hanane Kabil, du Centre de planification des services de santé en français, a invité les aînés à répondre anonymement à un sondage afin de mieux comprendre les défis vécus par ceux, parmi eux, qui sont ou ont été proches aidants. Puis Melanie Griffith, de la Société d’Alzheimer du Niagara, a présenté le nouveau « Guide des programmes et ressources destinés aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif, ainsi qu’à leurs partenaires de soins et familles ».

Les jeux ont ensuite animé l’après-midi. Le premier, intitulé « Le Roi de cœur », a suscité rires et fébrilité. Chaque participant a reçu une carte provenant de deux jeux distincts. Les 13 détenteurs d’une carte de cœur du jeu rouge ont été invités à l’avant. Chacun a reçu un ballon rouge contenant un mot d’amour. Après avoir percé les ballons et lu les messages, celui signé du Roi de cœur a déterminé le gagnant. Très ému, Normand Rodrigue est reparti avec deux bouteilles de vin, une carte-cadeau de 20 $ ainsi qu’une couronne.

La fête s’est poursuivie avec d’autres divertissements tels que le bingo, les cartes et des conversations autour des tables. Plus qu’un simple repas, ce Café/lunch Saint-Valentin a rappelé que l’amitié, la solidarité et la langue française rassemblent les membres du Club Renaissance mois après mois. Et à voir les sourires échangés, il était clair que l’amour — sous toutes ses formes — était bel et bien au rendez-vous.

Mars, un mois bien rempli

Après la lasagne, des carrés aux dattes ont été servis en guise de dessert. Sur chaque table, des documents présentaient la programmation du Club Renaissance jusqu’en juin 2026. « Il n’y a pas d’âge pour s’informer », a rappelé la présidente. Mme Thibault-Gauthier, avec un de ses « bras droits » Rémi Aubin, a profité de l’occasion pour annoncer, entre autres, les activités de mars : le Café/lunch Cabane à sucre avec une touche de Saint-Patrick le 13 mars; le lever du drapeau franco-ontarien à l’hôtel de ville, suivi d’un lunch (aux frais des participants) le 20 mars; le Coin à Justin le 27 et le Rendez-vous Franco-Western le 29. Plus de renseignements sont disponibles auprès des membres du conseil d’administration du Club Renaissance.

Photo : En compagnie de Mme Thibault-Gauthier, les 13 représentants des « cœurs » du jeu de cartes ont dévoilé tour à tour les messages contenus dans leurs ballons rouges respectifs en lien avec le thème du jour et l’un d’eux a été proclamé roi de la Saint-Valentin. (Crédit : Christiane Beaupré)