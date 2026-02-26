Alexia Grousson

Le 31 janvier dernier, le Centre francophone Hamilton (CFH) a donné rendez-vous aux familles au théâtre Staircase pour assister au spectacle humoristique Quand les orteils auront des dents!, présenté par le conteur multidisciplinaire Stéphane Guertin.

« Cette présentation a permis d’offrir une activité culturelle jeunesse en français, adaptée aux familles. Elle a aidé les enfants à comprendre et apprivoiser leurs peurs tout en renforçant leur lien avec la langue et la culture françaises », explique Popina Muanga, responsable des communications et des projets artistiques au CFH.

Artiste reconnu pour son humour et sa poésie, Stéphane Guertin cumule les talents de conteur, auteur, musicien, comédien et metteur en scène. Son travail a été salué à plusieurs reprises : médaille d’or en conte aux Jeux internationaux de la francophonie en France en 2013, prix Distinction à Contact Ontarois en 2024 pour Sortir la tempête du verre, et nomination parmi les dix personnalités artistiques de l’année, par Radio‑Canada Ottawa-Gatineau en 2022.

Avec plus de 20 ans d’expérience sur scène, il a créé 12 pièces de théâtre, composé l’album Autour de la pluie, produit des séries télévisées et fondé le groupe Improtéine. Ses contes, qui prennent racine dans les failles humaines, se déploient ensuite avec humour et poésie, captent l’attention du public et offrent matière à réflexion.

Au cours de la représentation, les enfants ont été plongés dans différents univers grâce à un coffre à surprises et divers objets musicaux. La mise en scène sonore et interactive a encouragé la participation des jeunes spectateurs, qui ont réagi avec les moments « effrayants » et humoristiques du spectacle.

Le titre, à la fois intrigant et amusant, reflète l’exagération de certaines peurs enfantines, explorées à travers des personnages classiques comme le géant, la sorcière, le loup ou la forêt mystérieuse. Le spectacle montre aux enfants qu’il est possible de surmonter leurs frayeurs avec humour et courage, ainsi que stimuler leur imagination.

« La forte participation des enfants et leurs réactions enthousiastes pendant les moments effrayants ont contribué à faire de cette activité un moment de joie et de partage. Les enfants étaient engagés et les parents très satisfaits », conclut Popina Muanga, fière du succès de cette activité culturelle.

Photo (Crédit : CFH) : Stéphane Guertin