Comme bon nombre d’organismes, le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) a célébré la Journée internationale de la Femme. C’est le mardi 5 mars que les dames des deux régions desservies par le CSCHN étaient invitées à se rendre à l’hôtel Sheraton de Hamilton pour une demi-journée d’activités.

La pièce de résistance de cet évènement était une conférence intitulée « La femme est un olivier ». Emma de Lannoy, praticienne en santé globale, avait ainsi nommé sa présentation pour établir un parallèle entre la résilience et les qualités des femmes et ces arbres robustes connus et aimés dans plusieurs cultures pour leur beauté et leur utilité. L’ensemble de la conférence était construit en fonction de cette analogie, chaque partie de l’olivier (tronc, branches, fleurs, etc.) symbolisant une caractéristique ou une facette du vécu des femmes.

Cette présentation détendue, qui faisait la part belle aux interactions et aux touches d’humour, se voulait aussi une manière de se ressourcer, une réflexion imagée sur les relations que les femmes entretiennent avec les autres et un rappel de ce qu’elles sont et de ce qui est important pour elles.

Poursuivant sur cette inspiration, des petits pots de terre furent remis aux participantes à l’activité avec des semences. Dans un esprit de partage et d’entraide, chacune était invitée à écrire le nom d’une personne qui lui tient à coeur sur un petit écriteau planté dans son pot et à échanger le tout avec celui de leur voisine, les participantes ayant désormais à « s’occuper » symboliquement des plantes représentant ces êtres chers.

Ce n’était pas tout ce qui figurait au programme de cette activité. En matinée, un hommage fut rendu à Émérencienne Galarneau qui fêtera son 100e anniversaire en juin. Mme Galarneau, encore très alerte et qui figurait au nombre des participantes, a reçu en cette occasion un certificat de félicitation du CSCHN. Qui plus est, après le dîner, un défilé de modes traditionnelles et une session de Zumba ont complété le portrait de ce rassemblement aussi festif que propre à susciter la réflexion.

C’est donc sous le signe de la chaleur humaine que le CSCHN a tenu sa Journée de la Femme 2019 qui a permis à des participantes de différentes générations et origines de nouer des liens. Une belle façon, en somme, de promouvoir la solidarité et l’égalité des sexes.