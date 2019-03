Le Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) organise depuis plusieurs années une activité annuelle consacrée à la Journée internationale de la Femme. Il s’agit chaque fois d’une occasion d’écouter des témoignages parfois drôles, parfois touchants, mais toujours pertinents quant au parcours de certaines femmes de la région.

C’était encore le cas le 1er mars dernier. C’est ainsi que Louise Godin, dans son mot de bienvenue, y est allée de quelques commentaires à propos de ses expériences à titre de présidente du CCFC, un poste d’autorité qui lui a appris bien des choses et qui lui a permis de relever des défis. Louise Kruithof, trésorière de l’organisme et une des principales organisatrices de l’activité, a ensuite expliqué que le thème de cette année, « Accéder à l’égalité », s’inspirait d’un objectif que s’est fixé l’Organisation des Nations Unies pour que l’égalité des sexes soit atteinte partout dans le monde d’ici à 2030.

Cette égalité se manifeste de manière on ne peut plus tangible dans le monde du travail et c’est pourquoi les discours des femmes invitées à s’exprimer ont illustré une diversité de professions. Anabel Bouchard fut la première à se confier quant à son parcours à titre de comptable, de Montréal à Kitchener, et son adaptation à son nouveau milieu anglophone.

Louise Chaput, elle aussi originaire du Québec, a de son côté raconté son cheminement dans le milieu de l’éducation qui l’a conduite aux quatre coins du Canada. Elle aime autant étudier qu’enseigner et c’est pourquoi elle est retournée à l’université où elle a récemment complété un post-doctorat en linguistique et journalisme.

Jessica McKenzie, entrepreneure, enseignante et surtout artiste, a fait un survol de sa carrière et s’est attardée à expliquer les techniques innovatrices qu’elle a mises au point pour renouveler l’art pictural. Elle avait d’ailleurs apporté deux toiles pour appuyer ses propos.

Yovana Russell avait sans conteste le témoignage le plus interactif à offrir puisque cette immigrante originaire du Panama et établie à Cambridge depuis 10 ans a initié l’assistance à la danse en ligne. En effet, propriétaire d’un studio de danse, elle se dit heureuse de contribuer au mieux-être des gens par son art et les dames présentes à l’activité peuvent témoigner de tout le plaisir que procurent quelques pas bien esquissés!

La soirée comprenait d’autres facettes combinant divertissements et réseautage. Plusieurs prix de présence ont été tirés au sort et c’est sur cette note que s’est conclue la 9e édition de la Journée de la Femme au CCFC.

PHOTO : Les participantes se sont faites initiées à la danse en ligne.