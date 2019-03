La population vieillit et c’est particulièrement le cas des Franco-Ontariens. Le gouvernement et les multiples institutions et organismes qui se consacrent aux personnes âgées doivent donc se préparer aux conséquences de ce changement démographique. À Welland, le Foyer Richelieu n’échappe pas à la règle et, au printemps 2018, ce centre de soins de longue durée pour francophones annonçait avoir reçu l’autorisation de passer à une capacité de 128 lits d’ici à 2022.

Doubler ainsi le nombre de résidents nécessitera un nouvel édifice qui sera construit sur la propriété où se trouve l’actuel Foyer Richelieu qui lui sera réaménagé pour accueillir des services de soutien à la carte. Le coût de l’opération se montera à 30 millions $ dont 5 millions amassés par l’entremise de la campagne de financement Pour les vies devant nous. Respecter les délais de mise en chantier oblige l’organisme à faire face à un échéancier serré mais, heureusement, la réponse de la communauté a été très positive et 2,4 millions $ ont jusqu’à présent été amassés, particuliers, entreprises, fondations et organisations diverses ayant mis la main à la pâte.

Un des plus récents exemples de cet élan de solidarité a été offert par la Caisse populaire Desjardins Sud-Ouest Ontario qui a remis un montant de 150 000 $ au Foyer Richelieu. Le Mouvement des Caisses Desjardins donne chaque année des millions $ en dons et commandites et, à Welland, il allait de soi qu’une des principales institutions travaillant au mieux-être des francophones en bénéficie.

La remise de ce don fut officialisée et publicisée le 6 mars dernier par la remise, en pareille circonstance, du traditionnel chèque géant. Plusieurs dignitaires étaient présents (de gauche à droite sur la photo) : Daniel Keays et Gilles Deslauriers, respectivement gestionnaire et président de la Fondation Fonds Foyer Richelieu Welland, Lucie Huot, présidente du conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins Sud-Ouest Ontario, Marcel Maurice, vice-président de la Fondation, Christian Paradis, directeur général de la Caisse, Raymond Bourassa, président du Club Richelieu Welland et Sean Keays, directeur général du Foyer Richelieu Welland.

« Nous voulons souligner le fait que notre partenariat avec Desjardins est très, très fort. Ils sont merveilleux comme partenaire. Nous apprécions beaucoup le fait que Christian Paradis, directeur général, Lucie Huot, présidente du conseil d’administration de la caisse, et son équipe croient en notre vision », a déclaré Daniel Keays.

La construction de ce nouveau bâtiment permettra de réduire le nombre d’aînés sur la liste d’attente et le temps d’attente lui-même qui, malheureusement, augmente depuis des années. Il s’en suivra une utilisation plus économique et efficace des services de santé dans la région car, faute de se faire attribuer une place en soins de longue durée, plusieurs de ces personnes âgées se retrouvent à l’hôpital.

Une plus grande équité en matière linguistique sera aussi accomplie. De plus, un continuum de soins sera mis en place entre la résidence, le nouvel établissement de services à la carte et le centre de soins de longue durée, permettant ainsi une meilleure qualité de vie tant pour les patients et résidants que pour leurs proches.