Richard Caumartin

Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) procédait à sa 31e assemblée générale annuelle (AGA) proposée le 18 septembre. Pour la première fois, l’assemblée était en formule hybride.

Le commissaire aux services en français par intérim, Carl Bouchard, a profité de l’occasion pour se joindre à la rencontre virtuelle et se présenter aux membres du CSCHN. Il a brièvement parlé du cheminement qui l’a mené à occuper ce poste et fait un résumé de ce que son équipe et lui font au quotidien pour les francophones de l’Ontario.

Dans son rapport, le président du CSCHN, Ernest Ndabahagamye, a parlé d’une année 2022-2023 bien chargée, notamment à cause de l’arrivée de demandeurs d’asile à Niagara Falls.

« Cette année fut marquée par de nombreux projets qui ont fait rayonner le CSCHN, tout en lui permettant de renforcer son rôle dans la communauté, explique M. Ndabahagamye.

« La situation des demandeurs d’asile a demandé une mobilisation immédiate de nos ressources humaines. Notre équipe en établissement, appuyée par l’ensemble du Centre, a effectué un travail incroyable auprès de cette clientèle. Nos travailleurs en établissement ont identifié près de 280 francophones et nous les avons accompagnés dans leur parcours tout en facilitant leur intégration dans la communauté. Aujourd’hui, nous nous réjouissons du fait que plusieurs d’entre eux ont décidé de s’établir à long terme dans notre région. »

La directrice générale du CSCHN, France Vaillancourt, a énuméré quelques nouvelles initiatives sociales et communautaires. « Avec l’objectif de rassembler ses clients et de solidifier les liens entre eux, le CSCHN a mis en œuvre un nouveau projet de prescription sociale. Nous avons reçu du financement ponctuel pour mettre en place une programmation et un parcours par lequel les intervenants puissent aiguiller les clients vers des activités choisies selon les champs d’intérêt, les objectifs et les forces de la personne.

« Depuis, plusieurs nouvelles activités ont vu le jour telles que les sessions de euchre hebdomadaires, l’heure du thé, l’artisanat et la cuisine collective. À l’aide de nos équipes engagées et de la volonté de la communauté, nous sommes sûrs que cette programmation continuera à s’élargir dans les prochaines années », explique-t-elle.

« Il est également important de souligner l’engagement de la communauté, notamment la jeunesse de la région du Niagara qui, en mars 2023, a répondu à l’appel du CSCHN et participé à une table ronde où elle a pu exprimer les défis et donner des pistes de solutions au CSCHN afin de mettre sur pied des activités pour cette clientèle », conclut la directrice générale.

Photo : Des participants en ligne lors de l’AGA