Alexia Grousson

La troupe Grouille ou Rouille d’Earlton dans le nord de l’Ontario, est venue présenter une pièce de théâtre intitulée Clinique aux petits soins, le 16 septembre dernier, dans la salle paroissiale Immaculée-Conception, à St. Catharines. Cette initiative du club Les Bons Vivants, grâce à l’appui financier de quelques organismes locaux dont Le Griffon, les Chevaliers de Colomb et le Club Richelieu.

« L’histoire se passe dans une clinique. Rosélia (Roch Loranger) et son amie Miss Daisy (Céline Duguay), s’y rendent car Rosélia souffre de fortes crampes au ventre et pense être constipée. Or, la Dre Aura Lenti (Isabelle Goulet) se rend compte que Rosélia n’est pas malade mais enceinte. Tout le monde est très étonné de la nouvelle, d’autant plus qu’il y a trois pères possibles : Hillie Billie (Nicole Toupin), Jean Peupu (Céline Duguay) et Stud (Liliane Loranger).

« Il faut donc effectuer un test de paternité pour savoir qui est le père biologique de l’enfant. Les trois suspects ont bien tremblé dans leurs bottes jusqu’à l’annonce des résultats. Pour le connaître, il faut attendre jusqu’à la fin de la pièce. Pour tout dire, vous devrez regarder la comédie ou bien demander à un de vos amis qui l’a vue », explique en riant, Robert Renaud, président du club Les Bons Vivants.

Cette comédie de deux heures a fait rire aux éclats la centaine de spectateurs venus de Hamilton, Welland, Niagara Falls et St. Catharines.

« Nous avons beaucoup rigolé. J’ai vraiment aimé que les acteurs aient personnalisé la comédie en y ajoutant des détails sur la ville de St. Catharines, comme des noms de rue ou de centres commerciaux. C’était vraiment drôle. Nous sommes contents d’avoir pu assister à une pièce en français. Cela est de plus en plus rare, étant dans une région majoritairement anglophone et c’est vraiment dommage. Nous espérons que nous pourrons encore accueillir des comédies en français prochainement dans la région », conclut M. Renaud.

Photos : Hillie Billie, Jean Peupu, Stud, Rosélia, Dr Aura Lenti et Beauté