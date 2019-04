Chaque année, le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) rend hommage à ses nombreux bénévoles qui contribuent aux divers programmes de l’organisme et, par-delà, à la qualité de vie des francophones. C’est le 11 avril au site de Hamilton et le 18 avril au site de Welland que le CSCHN conviait ces bénévoles et les employés à une célébration conviviale de l’engagement communautaire.

L’organisme voulait mettre l’emphase sur l’impact considérable qu’ont ceux et celles qui consacrent temps et efforts aux autres. Comme Rachelle Anderson, responsable des bénévoles, l’a souligné dans son discours : « Au site de Hamilton, il y a 621 clients et, au site de Welland, 451 clients pour un total de 1072 clients qui ont reçu des services dans les programmes qui reçoivent le soutien des bénévoles ». Elle a calculé que les 178 bénévoles de l’année fiscale 2018-2019 ont complété 4380 heures de bénévolat, soit l’équivalent de ce que travaillerait un employé du CSCHN en près de deux ans et demi.

Espérance Ngendandumwe (à droite), employée, remet un cadeau à Johanne Louise Giroux, bénévole au site de Hamilton.

À Hamilton, ce sont 42 bénévoles qui ont participé à l’événement tandis que 15 autres étaient présents à la même activité tenue à Welland. Tous se distinguaient par la variété de leurs engagements : auprès des femmes, des aînés, des immigrants, des activités socioculturelles, de la promotion de l’activité physique, etc. « C’est du fond du coeur que nous vous remercions et nous espérons avoir la joie de compter sur votre présence parmi nos rangs pour encore longtemps! Le Centre de santé, le conseil d’administration, les employées, le directeur général et moi-même, en tant que responsable du bénévolat, profitons de ces moments privilégiés pour vous remercier sincèrement de vos heures de travail et votre dévouement », a lancé Mme Anderson.

Cet hommage illustre le rôle méconnu de ces milliers de Canadiens qui, d’un océan à l’autre, prennent l’initiative de donner un coup de pouce à leurs concitoyens. En donnant le meilleur d’eux-mêmes, ils retirent également beaucoup car le bénévolat est pour plusieurs un moyen de se distraire, d’apprendre et de passer du bon temps entre amis.

PHOTO : Le groupe honoré à Welland