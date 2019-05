L’achat d’une résidence est sans conteste l’investissement le plus important que la plupart des gens feront dans leur vie. Des travaux de construction ou de rénovation ou encore l’achat d’un immeuble commercial constituent d’autres dépenses considérables qui s’imposeront à certains. Dans tous les cas, le courtier en hypothèque est celui qui est le plus qualifié pour dénicher le financement adéquat et, à Hamilton, Deep Singh offre notamment ses services à la communauté francophone.

M. Singh travaille pour Centum, une agence de courtage qui a rapidement fait sa marque au cours des dernières années. Il explique : « Depuis plus de 15 ans, Centum aide des milliers de Canadiens à prendre des bonnes décisions en matière d’hypothèque. Nous ne sommes employés par aucune banque. Notre équipe s’efforce de comprendre les besoins de nos clients et de leur fournir les meilleurs services financiers. Nous avons différents types de prêteurs pour chaque solution hypothécaire ».

L’intérêt d’une agence de ce type repose sur l’éventail de choix auquel elle donne accès. « Lorsqu’un client a besoin d’une hypothèque de sa banque, il doit accepter le taux d’intérêt que la banque lui propose, rappelle Deep Singh. Tandis qu’avec Centum, nous recherchons sur le marché des taux d’intérêt compétitifs pour nos clients qui conviennent le mieux à leur situation financière. Nous les aidons à refinancer, à obtenir une marge de crédit sécurisée, des prêts privés, des prêts à la construction, etc. »

Cette connaissance du marché permet d’offrir des services on ne peut plus personnalisés. Les clients sont très différents les uns des autres mais à cette variété répond celle des programmes existants : « Nous travaillons avec différents types de prêteurs institutionnels et alternatifs, notamment la Banque TD, la Banque Scotia, les Banques Équitables, Home Trust, First Ontario et bien plus encore. Nous avons également des prêteurs privés. Nous proposons également l’assurance vie et l’assurance invalidité car nous somme partenaires avec la compagnie Manulife ».

Tout ce qui relève de l’immobilier représente, pour la grande majorité des gens, un projet long et complexe qui s’imbrique dans d’autres aspects de leur vie. C’est à un tour d’horizon de leurs moyens, de leurs besoins et de leurs ambitions que les courtiers tels que M. Singh convie les clients afin de déterminer le produit financier pouvant satisfaire le mieux à leurs attentes.

« Nous nous concentrons sur la connaissance de nos clients et de leur situation financière. Nous voulons leur fournir toutes les informations, leur permettre de prendre leur temps pour les examiner puis prendre une décision quand ils se sentent le plus à l’aise, relate M. Singh. Lors d’une première rencontre, nous passons en revue les besoins des clients, le calendrier du projet et la date de clôture. Nous discutons ensuite de leur situation financière, puis nous rechercherons la meilleure solution hypothécaire adaptée à leurs besoins. Une fois qu’ils ont toutes les informations, nous donnons à nos clients le temps nécessaire pour prendre leur décision. »

Les heures d’ouverture du bureau de Centum, à Hamilton, sont du lundi au samedi du 9 h à 17 h. Deep Singh est également disposé, si nécessaire, à discuter avec les clients en personne ou au téléphone en dehors de ces heures d’ouverture. Il peut être rejoint au 905-515-7160, à l’adresse deep@srffinancial.com ou encore par l’entremise du site web www.centum.ca/sites/deep_singh.

PHOTO: Deep Singh