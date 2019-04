De nombreux facteurs ont contribué, en notre époque moderne, à accroître la longévité tant des hommes que des femmes. Malheureusement, la santé ne suit pas toujours et ils sont nombreux ceux qui, dans les dernières années de leur vie, auront besoin d’assistance pour surmonter les handicaps liés au grand âge et à la maladie.

C’est dans ce contexte que les préposés aux soins personnels interviennent pour aider les aînés à accomplir certaines tâches du quotidien. Les personnes âgées constituent une grande partie de leur clientèle mais les mêmes services existent pour toute personne, quel que soit son âge, devant vivre avec une limitation, permanente ou temporaire, de sa mobilité ou de ses facultés intellectuelles (autisme, cécité, quadriplégie, etc.).

C’est auprès de ces gens qu’Hélène Michaud a passé une bonne partie de sa vie. Dans sa jeunesse, elle faisait déjà beaucoup de bénévolat auprès de ceux qui étaient handicapés d’une façon ou une autre et l’idée d’en faire son métier s’est rapidement imposée. Elle a, dans un premier temps, travaillé en milieu hospitalier avant de devenir préposée agréée aux soins personnels et à domicile il y a une quinzaine d’années.

Mme Michaud a fondé sa propre entreprise et offre ses services partout dans la région du Niagara. Comme elle est bilingue, elle souhaite rejoindre davantage de francophones afin de leur faire connaître Choix de vivre, son entreprise dont le nom évoque cette décision prise par un nombre croissant d’aînés de mettre tout en oeuvre pour finir leurs jours à la maison.

Lorsque la demande l’exige, Mme Michaud fait appel à d’autres préposés aux soins pour l’aider dans ses tâches. Il faut dire que Choix de vivre offre ses services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L’état de santé de certains clients exige en effet une supervision constante : pensons, par exemple, à un aîné souffrant de démence et dont la famille doit s’absenter pour quelques jours. Autre cas possible : une situation d’urgence qui forcerait une personne à faire appel à un préposé aux soins à domicile tard dans la nuit ou la fin de semaine.

Les tâches qui incombent au préposé sont variées : faire le ménage et le lavage, faire prendre le bain aux clients, procéder à un suivi de leur prise de médicaments, préparer les repas, etc. À raison d’environ 30 $ de l’heure avant taxes, soit le prix moyen sur le marché pour ce type de service, le préposé veillera sur mille et un détails afin de faciliter la vie au client. Hélène Michaud prévoit aussi acheter, au cours des 18 prochains mois, un véhicule adapté pour le transport des personnes handicapées, ce qui lui permettra de répondre à un plus grand nombre de besoins.

Hélène Michaud peut être rejointe au 905 327-1493 et à l’adresse choixdevivre@gmail.com. Elle dispose de toutes les références nécessaires pour mener à bien ses tâches et offrira un accompagnement sécuritaire, chaleureux et de qualité à tous ceux qui requièrent son assistance.

PHOTO : Hélène Michaud a entrepris de se faire mieux connaître des francophones.