Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) lançait le 21 octobre le programme d’incubation Tracés collectifs, qui débutera en janvier 2022 en présentiel, à Toronto. Les inscriptions ouvrent le 5 novembre.

Tracés collectifs est l’un des projets phares du CCO. La vision du programme est celle de positionner les nouvelles entreprises sur la voie de la création d’une meilleure Ontario pour toutes et tous, une Ontario où les entrepreneurs francophones peuvent développer leur plein potentiel d’affaires et avoir un impact positif dans leur communauté et sur leur environnement.

« Nous croyons que chaque entrepreneur en devenir peut, et même devrait, avoir un impact sociétal et/ou environnemental quel que soit son âge, sa langue, son origine, son genre », confie Joséphine Adegnon, agente d’Innovation et co-responsable du programme.

Offert par le CCO au sein d’un écosystème qui regroupe différents acteurs du milieu d’affaires francophone, l’objectif de ce programme d’incubation, délivré en présentiel, est de donner une méthode, des outils et un réseau à chaque porteur de projet francophone pour qu’il puisse développer ses idées d’entreprise responsable à impact positif.

« Il nous est apparu important de développer le plein potentiel d’affaires de porteurs de projets francophones tout en les soutenant dans leur recherche d’impact, afin de contribuer à une économie positive et responsable », souligne Eugénie Da Rold, gestionnaire du Service de démarrage d’entreprises et co-responsable du programme.

Le programme d’incubation Tracés collectifs, qui débutera en janvier 2022, permettra à des porteurs de projets d’accéder pendant 5 mois à des modules de formation collectifs, un accompagnement individuel et des activités au sein de l’Écosystème du CCO – l’Espace Desjardins. L’objectif est donc de leur fournir toutes les ressources nécessaires pour passer du projet à la réalisation des premières ventes de leur entreprise naissante tout en tenant compte de leur impact social et environnemental dans les différentes phases de développement.

Destiné aux francophones ou personnes bilingues qui souhaitent développer un projet en Ontario, les modalités et les critères d’admissibilité sont d’être francophone ou bilingue, avoir plus de 18 ans, vouloir développer son activité en Ontario, porter un projet à impact social ou environnemental, être disponible pour intégrer un programme d’accompagnement de 5 mois et ne pas encore avoir déposé les statuts ou avoir une structure créée depuis moins de 18 mois.

Il s’agit d’un programme offert, pour sa première édition, au tarif préférentiel de 750 $ pour entreprendre en solo, de 1 350 $ à 2 250 $ pour entreprendre collectivement (tarif selon le nombre de membres fondateurs participant au programme). Les inscriptions débutent le 5 novembre et le programme sera ensuite délivré de janvier à juin 2022 dans l’Espace Desjardins situé dans les bureaux du CCO au 460, rue Richmond Ouest, bureau 502 à Toronto.

« Je tiens à remercier tous nos partenaires, collaborateurs et interlocuteurs pour leur soutien dans la création de ce programme. C’est un projet que nous caressons depuis longtemps et que nous mettons finalement sur pied à un moment où le monde a besoin de plus de changements positifs. Les entreprises peuvent jouer un rôle dans la création d’une meilleure province et c’est ce que nous démontrerons dans le cadre du programme Tracés collectifs », conclut Julien Geremie, directeur général du CCO.

(SOURCE et PHOTO : CCO)

PHOTO – De gauche à droite : Richard Dupuis et Billy Boucher (Caisse Desjardins Ontario), Julien Geremie (directeur général du CCO), Lucie Huot (nouvelle présidente du CCO), Ronald Corbett et Rhita Zerhouni (Caisse Desjardins Ontario)