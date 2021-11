Le 25 octobre, la Société hôtesse de Niagara 2022 a officiellement lancé son portail de candidatures pour les bénévoles pendant les Jeux. Les résidents de la région de Niagara et d’ailleurs sont invités à s’inscrire aux postes de bénévoles requis pour mener à bien les Jeux d’été du Canada Niagara 2022, prévus pour la période du 6 au 21 août 2022.

Dans le cadre de son programme de bénévolat Meridian, la Société hôtesse de Niagara 2022 cherche à recruter environ 4 500 bénévoles afin de soutenir tous les domaines opérationnels des Jeux d’été du Canada 2022. Ces domaines opérationnels ont été regroupés en plus de 150 rôles de bénévoles uniques pendant les Jeux et sont disponibles via le portail dans une grande variété de domaines, notamment les opérations sportives, les services alimentaires, la vente de marchandises et les relations avec les médias, pour n’en citer que quelques-uns. Plus de 600 bénévoles bilingues seront également recrutés pour participer en tant que traducteurs, interprètes, annonceurs, relecteurs et/ou hôtes.

Les bénévoles potentiels qui s’inscriront via le portail auront la possibilité de choisir leurs sites préférés et d’indiquer leurs trois rôles préférés. L’équipe Niagara 2022 fera de son mieux pour offrir à chaque bénévole potentiel un rôle préféré dans son lieu de prédilection.

Tous les bénévoles recevront un uniforme exclusif, une formation spécialisée et un horaire flexible pour leur rôle désigné avec les Jeux d’été du Canada Niagara 2022. Mettant en vedette 18 sports et deux festivals culturels majeurs (Place Niagara et le Festival culturel 13 sur 13), la 28e édition des Jeux du Canada accueillera environ 5 000 participants et des milliers de visiteurs de chaque province et territoire canadiens à Niagara l’été prochain.

« Avec des événements qui se déroulent dans chaque municipalité et avec une grande variété de rôles de bénévoles disponibles, il existe des opportunités pour tout le monde », a déclaré Doug Hamilton, président du conseil d’administration de la Société hôtesse de Niagara 2022. « Nous encourageons nos collègues membres de la communauté à se joindre à notre équipe de bénévoles afin d’aider à organiser des Jeux du Canada qui offriront une expérience unique et contribueront également à l’héritage laissé par les Jeux dans la région de Niagara. »

« Les bénévoles sont l’élément vital des Jeux du Canada et sans eux, le plus grand événement multisports du pays ne serait pas possible, a ajouté Carol Phillips, présidente des Services bénévoles de Niagara 2022. Il y a vraiment un rôle de bénévole pour tout le monde. Le lancement du portail est la prochaine étape passionnante pour connecter les individus à une variété d’opportunités phénoménales pour soutenir les athlètes au plus haut niveau de compétition nationale au Canada. »

Tous les membres de la communauté ayant des questions concernant les Jeux du Canada 2022 ou leurs opportunités de bénévolat, sont encouragés à visiter le Centre des bénévoles Meridian situé au Pen Centre.

Les Jeux du Canada sont essentiellement un événement mené par les bénévoles. Depuis leur création à Québec à l’occasion du centenaire du Canada en 1967, les bénévoles ont toujours joué un rôle essentiel au succès de ces Jeux, le plus important événement multisports au pays. Au total, plus de 100 000 personnes ont donné de leur temps pour aider dans toutes les facettes de cette compétition dont l’histoire remonte à plus de 50 ans. Pour de plus amples informations, consultez le www.niagara2022games.ca/fr.

SOURCE – Société hôtesse de Niagara 2022

PHOTO – Le lobby du Centre des bénévoles à St. Catharines