Le mercredi 3 novembre, la Société économique de l’Ontario (SÉO) procédait au lancement d’un nouveau programme au potentiel immense. C’est en ligne que l’organisme en a fait connaître les caractéristiques, un médium de communication fort à propos puisque c’est justement par l’entremise d’internet que l’incubateur EntrepreneuriatSÉO dispensera son soutien aux futurs gens d’affaires.

Qui plus est, il va sans dire que c’est aux francophones que s’adresse ce programme qui se distingue également par le fait qu’il offre l’option d’apprentissage en volets spécialisés.

Le président de la SÉO, Denis Laframboise, a notamment expliqué dans son allocution que la création d’EntrepreneuriatSÉO répond à la volonté qu’avait exprimé le gouvernement provincial, l’an dernier, d’appuyer un incubateur de ce genre pour la classe d’affaire de langue française. Le directeur général de l’organisme, Patrick Cloutier, a ajouté, entre autres, qu’une quinzaine de partenaires partageront leurs connaissances et leur expérience avec les participants.

Monique Hébert-Bérubé, coordonnatrice de projet, est allé dans le détail quant à ce qu’offrira cet « incubateur », une approche formative qui, rappelons-le, a pour raison d’être de transmettre aux futurs entrepreneurs le savoir-faire nécessaire et de les accompagner dans les premières étapes de leur projet.

EntrepreneuriatSÉO offre sept volets en fonction de ce que veulent mettre sur pied les participants : Démarrez votre entreprise, Néo-agriculture, Petite enfance, Femmes entrepreneures, Entrepreneuriat 50+, Interprétation communautaire, Entrepreneuriat pour personnes immigrantes.

Au cours des quatorze semaines que dure la formation, les participants auront accès à des vidéos pédagogiques et livres électroniques qu’ils peuvent consulter à leur guise de même qu’à des présentations d’experts et d’entrepreneurs expérimentés. Un accompagnement spécialisé et individuel est aussi fourni, chaque apprenti-entrepreneur étant jumelé à un agent de développement.

« On a une gamme de plus de 1000 outils et ressources pour les entrepreneurs », a précisé Monique Hébert-Bérubé.

Des rencontres virtuelles hebdomadaires, l’accès à des rapports de financements pour entrepreneurs, des possibilités de mentorat et de réseautage, etc., complètent le portrait de ce programme très poussé.

Puisqu’il est offert en ligne, l’incubateur EntrepreneuriatSÉO permet à chacun d’étudier à son rythme et dans le confort de son foyer. De plus, il n’en coûte que 140 $ plus taxes pour être ainsi initié au monde des affaires par la SÉO, un organisme leader en ce domaine.

Pour entreprendre un nouveau cheminement de vie menant à l’indépendance et la réalisation de soi, il suffit de s’inscrire à l’adresse suivante : entrepreneuriatseo.ca. L’incubateur ouvrira ses portes – virtuelles! – le 22 novembre prochain.

PHOTO – Denis Laframboise (à gauche) et Patrick Cloutier