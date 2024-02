Richard Caumartin

La popularité du carnaval Richelieu, au fil des ans, ne perd rien de son lustre. Le 4 février à l’Auberge Richelieu, de nombreuses familles de Welland et des environs se sont déplacées tôt le samedi matin pour profiter du déjeuner concocté par les bénévoles du Club pour la modique somme de 5 $.

Ce festin comprenait des crêpes, des saucisses, du bacon, des fèves au lard et du sirop d’érable pour arroser le tout, au grand plaisir des petits et des grands. « C’est incroyable, déclare le président du Club Richelieu Welland, Gary Sodtka. Nous avons servi près de 500 déjeuners et plus de 1000 crêpes. Les bénévoles avaient peine à fournir car la file de visiteurs, qui s’étendait jusque dans le stationnement de l’Auberge, n’a pas diminué pendant plus de trois heures. »

Dès 9 h, les enfants étaient occupés à diverses activités telles que la création de bricolages, des jeux d’adresse, des promenades en charrette tirée par deux magnifiques chevaux et du hockey bottine avec la participation du Bonhomme Carnaval. Les jeunes pouvaient remporter des prix en participant aux différents jeux grâce à Caisse Desjardins Ontario, commanditaire de l’événement.

Même le député fédéral de Niagara Centre, Vance Badawey, avec sa conjointe étaient de la aprtie. Ce dernier était d’ailleurs l’un des premiers en ligne pour déguster la délicieuse tire d’érable sur la neige offerte gratuitement par les membres du Club Richelieu Niagara Falls.

Les enfants ont beaucoup apprécié la visite des pompiers de Welland avec leur camion-citerne et leurs parents, celle de la cantine qui vendait des queues de castor.

Bref, que du plaisir pour les participants en ce premier dimanche de février.

Photo : De nombreuses familles ont profité des promenades en charrette tirée par des chevaux.