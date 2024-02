Reception House Waterloo et le Collège Boréal ont signé un protocole d’entente le jeudi 25 janvier pour offrir des services en français aux réfugiés francophones nouvellement arrivés dans la région. La collaboration entre les deux organismes améliore les services existants tels que l’évaluation des besoins, l’orientation et le partage d’information, la gestion des cas et les services d’emploi.

« Cela marque une étape importante dans la longue histoire de Reception House en matière de prestation de services aux réfugiés pris en charge par le gouvernement. Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape en devenant une entité bilingue. Alors que nous continuons d’accueillir des réfugiés dans notre communauté, nous visons à garantir que tous nos services de réinstallation et d’établissement sont disponibles dans les deux langues officielles. Ensemble, nous bâtissons une communauté inclusive, diversifiée et accueillante », a déclaré Babur Mawladin, PDG de Reception House.

Le programme d’immigration du Collège Boréal a été étendu à la région de Waterloo en 2020 pour contribuer à combler une lacune en matière de services aux personnes immigrantes, en particulier aux nouveaux arrivants francophones. Depuis, le Collège Boréal fournit des services d’établissement aux nouveaux arrivants francophones et offre des cours de langue française aux réfugiés et résidents permanents qui le désirent.

Abdoulaye Sako, gestionnaire régional du Collège Boréal, est heureux d’officialiser ce partenariat. « L’esprit de cet accord est de permettre aux deux parties de remplir leurs mandats respectifs en tant qu’agences au service des nouveaux arrivants réfugiés dans la région de Waterloo. L’objectif commun est que ces personnes aient un sentiment d’appartenance à leur nouvelle communauté. »

« Reception House est heureuse de conclure cette entente qui nous permettra de mieux desservir les nouveaux arrivants d’expression française et d’offrir une plus grande capacité de se réinstaller en français », a déclaré Emma Jennings, gestionnaire du programme d’aide à la réinstallation.

Bashir Shahbaz, gestionnaire des programmes d’établissement et d’intégration, ajoute : « Ce partenariat vital offrira aux deux organisations l’occasion de travailler ensemble, de partager les meilleures pratiques et d’offrir un soutien à l’établissement de qualité aux réfugiés francophones ».

Reception House est une organisation axée sur le client et fièrement engagée à accueillir et à soutenir les personnes réfugiées dans leur parcours d’établissement. En 2022-2023, l’organisme a accueilli et soutenu plus de 1300 réfugiés pris en charge par le gouvernement avec la provision d’hébergements temporaires, une évaluation des besoins, des informations communautaires, la navigation dans le système, la santé, l’emploi, et plus encore.

Photo : La signature officielle de l’entente. De gauche à droite : Jean de Dieu Basabose et Abdoulaye Sako (Collège Boréal), Babur Mawladin et Takhmina Shokirova (Reception House)