Richard Caumartin

L’ACFO Hamilton invitait ses membres et la communauté à participer à son assemblée générale annuelle (AGA) le 31 janvier. La rencontre virtuelle était animée par Michael Norris qui, d’entrée de jeu, a demandé à la présidente de l’organisme, Arwinder Kaur, de présenter les membres du conseil d’administration.

Après l’adoption du procès-verbal de l’AGA du 2 novembre 2022, M. Norris a résumé le rapport d’activités de la dernière année financière. « Plusieurs changements ont eu lieu au sein du conseil d’administration (CA) avec notamment le retrait du trésorier Fabrice Kapako Marzetti et des administrateurs Olivier Lechapt et Seifollah Ramezani. » De nouveaux administrateurs sont entrée en fonction, soit Geneviève Boily-Larouche et Sonia Macaluso.

« En plus du travail de recrutement, certains de nos administrateurs ont bénéficié de formations en gouvernance afin de porter à leur connaissance leur rôle et responsabilités, et ainsi poser les bases d’une saine gouvernance », indique M. Norris.

L’ACFO Hamilton a continué ses efforts de démarchage et de reconnaissance politique aux niveaux municipal, régional et provincial. Avant les élections provinciales de juin 2022, l’organisme avait soumis un questionnaire sur les enjeux importants pour sa communauté francophone dans les domaines de la main-d’œuvre, la santé, l’éducation et la valorisation de la francophonie locale.

« À partir de septembre 2022, nous avons relancé l’Interagence Hamilton et notamment décidé, en concertation avec nos partenaires, de passer à des rencontres mensuelles plutôt que trimestrielles afin d’assurer une continuité dans les échanges et un suivi de nos actions communes. Nous avons également repris la présidence de la Table de concertation Waterloo-Wellington-Guelph qui se rencontre désormais aux deux mois », peut-on lire dans le rapport annuel.

Un des faits marquants de la dernière année a certes été les diverses rencontres avec la nouvelle mairesse (à l’époque) de Hamilton, Andrea Horwath, qui c’était notamment engagée à faire flotter le drapeau franco-ontarien sur l’hôtel de ville de manière permanente « en gage de soutien et de reconnaissance de l’importance et de la vitalité de la communauté francophone à Hamilton ».

Lors de la période d’élection, Jérôme Pommier quitte le CA après huit années et, avec ce départ, il ne restait que quatre administrateurs sur un total de sept au maximum.

Geneviève Boily-Larouche a été réélue par acclamation pour deux autres années et aucune autre nomination n’a été mentionnée. Il restera donc trois postes à pourvoir.

Pour terminer la rencontre, Michael Norris (employé d’Impact ON qui gère l’ACFO Hamilton depuis 2019-2020), a annoncé l’embauche d’un coordonnateur principal pour prendre la gestion des activités de l’organisme, Patrick Élonge, dont la première journée de travail était le 24 janvier.

Photo : Michael Norris (à gauche) et Patrick Élonge (Source : ACFO Hamilton)