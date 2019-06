Le 24 mai dernier, le Foyer Richelieu de Welland tenait son bercethon annuel. L’activité-bénéfice est bien connue des membres de la communauté, au premier chef desquels les résidents du Foyer. Or, cette année, une nouveauté est venue changer la donne : les revenus amassés allaient être destinés à financer le projet d’expansion de l’organisme qui nécessitera un nouvel édifice afin d’y accueillir 128 résidents, soit environ le double de sa capacité actuelle.

Ce sont d’ailleurs les aînés du Foyer qui étaient les premiers conviés à participer à l’effort collectif. Plusieurs ont passé quelques heures à se bercer en écoutant les musiciens : l’artiste country Brad Boland et, en soirée, Michel Mattie et les autres membres des Niagara Fiddlers. Les résidents ont été rejoints par des amis, de la parenté et divers donateurs qui tous se sont bercés et ont participé à une variété d’activités : enchères silencieuses, jeu de poche, jeu « Roue de fortune », etc.

Côté nourriture, le Foyer Richelieu avait prévu servir de la poutine sur l’heure du dîner. L’idée a remporté un grand succès, trop grand peut-être, puisque l’organisme a rapidement manqué de poutine pour satisfaire à tous les estomacs. Pour le souper, c’est un barbecue qui était au programme au grand plaisir de tous.

Une activité-bénéfice tel un bercethon requiert qu’il y ait des participants en continu qui y prennent part. L’événement comptait donc sur des équipes qui se sont relayées : les employés, le conseil d’administration du Fonds Foyer Richelieu Welland et le conseil d’administration du Foyer Richelieu Welland, des locataires de la Résidence, le comité des familles, le Club Renaissance, la famille Bolduc et, bien entendu, le Club Richelieu Welland.

Il convient également de souligner que le Club Richelieu et Youngs Insurance étaient des commanditaires Platine.

Au terme de cette journée bien remplie, l’événement avait généré des bénéfices se montant à 12 489,77 $.

Le maire Frank Campion et le député fédéral Vance Badawey étaient aussi présents à l’ouverture de la cérémonie et n’ont pas manqué de souligner l’importance de l’expansion prochaine du Foyer Richelieu. D’ailleurs, la Ville de Welland s’est engagée à verser 400 000 $ dans cette initiative qui permettra à un plus grand nombre d’aînés francophones de demeurer dans leur communauté et auprès des leurs.