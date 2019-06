Le dimanche 26 mai, l’organisme Sofifran procédait à un « deux en un » en faisant coup sur coup deux activités. C’est à l’hôtel de ville de Welland que les participantes étaient conviées en après-midi.

La première activité consistait, de 15 h à 17 h, en un atelier interactif animé par Roza Belai, agente de liaison du programme Fem’Aide d’Oasis Centre des femmes. L’activité s’inscrivait dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels du ministère fédéral de la Justice et c’est pourquoi la violence conjugale en a été le sujet. Mme Belai a défini les différentes formes de violence non seulement au plan théorique mais aussi au regard de la loi. Elle s’est aussi attardée à présenter les outils mis à la disposition des victimes.

L’assistance, soit une quarantaine de femmes, était intéressée à mieux comprendre ces phénomènes, en particulier en ce qui concerne la violence d’ordre sexuelle.

Après ces quelques réflexions sur des thèmes somme toute peu réjouissants, Sofifran a fait place aux divertissements. C’est avec quelques jours de retard que l’organisme a célébré la fête des Mères dans une ambiance très conviviale et familiale de 17 h à 19 h.

Cette fête organisée par Sofifran est toujours très attendue car il s’agit d’une occasion de rencontre entre femmes de divers horizons culturels et sociaux. Certaines ont interprété des chansons tandis que d’autres, ayant fait le saut dans le monde de l’entreprenariat, ont saisi la chance de se faire mieux connaître et de présenter leurs produits. Leurs interventions ont aussi donné une idée aux autres de ce que cela implique de se lancer en affaires.

Comme chaque année, à l’issue de la seconde rencontre, des cadeaux ont été distribués aux mamans. Cependant, toutes conviendront que l’intérêt de cette journée ne résidait pas dans cette attention matérielle à leur endroit mais plutôt dans les interactions ayant rapproché les unes des autres. Il s’agit là d’un trait distinctif de cette fête des Mère que Sofifran organise depuis plusieurs années et qui rencontre chaque fois un franc succès.

PHOTO : Quelques participantes à la fête des Mères