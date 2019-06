Hamilton a été choisie en tant que communauté francophone accueillante dans le cadre du Plan d’action pour les langues officielles du Gouvernement du Canada.

Grâce à l’Initiative des communautés francophones accueillantes, 14 communautés d’un bout à l’autre du Canada recevront un financement leur permettant de créer des programmes et des activités pour offrir un bel accueil aux nouveaux arrivants d’expression française et les aider à s’intégrer dans les communautés francophones en situation minoritaire. Cette initiative de 12,6 millions $ sur trois ans a été annoncée dans le budget de 2018 pour favoriser l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants d’expression française au Canada.

La nouvelle stratégie intitulée Atteindre nos objectifs : Stratégie en matière d’immigration francophone, annoncée le 13 mars dernier, constitue une approche collaborative avec les partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et communautaires « par et pour les francophones ». La stratégie cherche à accroître la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire au moyen de l’immigration, plus précisément en augmentant la proportion de résidents permanents d’expression française à l’extérieur du Québec, en favorisant l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants qui parlent français et en renforçant les capacités des communautés francophones.

« Les communautés francophones ouvrent leur coeur pour accueillir les nouveaux arrivants d’expression française au Canada. Hamilton deviendra encore plus accueillante pour les immigrants d’expression française, qui se sentiront les bienvenus et auront davantage d’occasions de s’intégrer à la société canadienne. En lançant la Stratégie en matière d’immigration francophone, nous nous engageons à accroître la proportion d’immigrants d’expression française en milieu minoritaire », a déclaré Ahmed Hussen, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Les députés locaux ont également exprimé leur satisfaction face à cette annonce. Ainsi, Filomena Tassi (Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas) a évoqué l’avenir de la francophonie dans sa ville : « Hamilton a une communauté francophone dynamique et florissante. L’investissement de notre gouvernement dans la communauté francophone d’Hamilton permettra de continuer à bâtir une communauté plus forte, plus diversifiée et plus inclusive dans notre ville ambitieuse. J’ai hâte d’accueillir plus de francophones à Hamilton et de partager la culture francophone d’Hamilton à mesure qu’elle grandit et s’épanouit ».

De son côté, Bob Bratina (Hamilton-Est—Stoney Creek) a mis l’accent sur la dimension pratique de cette approche : « Hamilton est fier d’être le chez-soi d’immigrants qui sont venus de partout dans le monde. Ce financement de 1,35 millions $ aidera la communauté francophone à faire en sorte qu’Hamilton soit l’endroit parfait pour accueillir des immigrants francophones afin qu’ils puissent en faire leur nouveau chez-soi ».

Sudbury et Hawkesbury sont les deux autres villes ontariennes ayant été sélectionnées en vertu de ce programme. Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), s’est d’ailleurs félicité de ce dénouement : « L’AFO est heureuse que le gouvernement du Canada ait mis de l’avant l’une des 11 recommandations du Livre blanc sur l’immigration francophone en Ontario en y proposant un projet-pilote en vue d’ajouter des communautés francophones accueillantes pour les immigrants francophones en Ontario. Nous félicitons d’ailleurs le travail des trois Réseaux de soutien en immigration francophone (RIF) de l’Ontario dans le pas important franchi aujourd’hui. De plus, en sélectionnant trois municipalités dans la province, le projet-pilote adhère au principe de régionalisation de l’immigration francophone. Nous poursuivrons notre collaboration avec le gouvernement du Canada et les RIF pour nous assurer du succès de cette initiative ».

SOURCE : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada