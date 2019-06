Pendant plusieurs années, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) a organisé sa Franco-Fête au Club Sava de Breslau. Cette fois, c’est au domaine multifonction Bingemans de Kitchener que l’organisme a rassemblé son monde. Fort heureusement, le soleil était lui-aussi de la partie en ce samedi 22 juin pour que chacun puisse apprécier le site.

L’AFKW fait toujours de cette activité un événement familial et, de fait, il y avait de nombreux enfants sur le site. Entre autres jeux, les structures gonflables étaient bien entendu très populaires tandis que plusieurs enfants s’amusaient à leur gré au ballon ou avec des fusils à eau. Du côté des adultes, des kiosques avaient été aménagés pour faire connaître certains produits et services alors qu’un encan silencieux et une vente de livres d’occasion attiraient leurs curieux respectifs. Qui plus est, jeunes et moins jeunes n’ont pas passé la journée le ventre vide puisque de la nourriture était vendue sur place.

Mais la Franco-Fête, ce sont aussi des spectacles de toutes sortes. De la musique lyrique en passant par une présentation sur les reptiles, il y en avait pour tous les goûts. Les amateurs de tango argentin de Kitchener-Waterloo ont même offert une démonstration de leur art et leur prestation s’est vite transformée en cours improvisé pour des membres de l’assistance.

En début de soirée, alors que l’événement tirait à sa fin, deux groupes sont montés successivement sur scène, question de donner un second souffle à la Franco-Fête. C’est tout d’abord la formation La Récidive qui a égayé l’ambiance avec son répertoire éclectique et enjoué (Marcia Baila des Rita Mitsuko, Le columbarium de Pierre Lapointe, Hawaïenne des Trois Accords, etc.). Puis, Justine Gogoua a fermé le bal avec ses musiciens en instillant une touche africaine à la journée en interprétant avec énergie des chansons traditionnelles de ce continent.

Voilà, la Franco-Fête 2019 est terminée, mais ce n’est qu’un au revoir en attendant l’édition de l’an prochain. Pour l’heure, c’est l’été qui commence avec son lot de réjouissances dont tous profiteront.

PHOTO : Le nouveau site n’en est pas moins relaxant que l’ancien.

Quelques couples de danseurs se sont livrés à une démonstration de tango.



La Récidive