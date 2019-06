Après la météo désastreuse de l’année dernière, le beau temps était de retour pour le FrancoFEST 2019 dont la programmation était malheureusement amputée de certains éléments, conséquence des compressions gouvernementales. Qu’à cela ne tienne! Le public et les artistes n’en étaient pas moins au rendez-vous au parc Gage de Hamilton les 21 et 22 juin. Fait à noter, le caractère plus intimiste de l’activité, loin d’être une déception, fut au contraire grandement apprécié des participants.

L’événement pouvait d’ailleurs compter sur Stef Paquette à l’animation, question de faire sourire le public. Le chanteur aux multiples cordes à son arc dont celle d’humoriste a ouvert le festival avec son bavardage parsemé de blagues. Présentation de la programmation, félicitations à l’équipe organisatrice et remerciements aux commanditaires et bénévoles étaient les passages obligés de son intervention au micro.

Après quelques mots de Joël Anthony Forget et Lisa Breton, respectivement président et directrice générale du Centre francophone Hamilton, l’organisme à la tête du FrancoFEST, le spectacle a débuté avec Sarah Jubinville. Cette élève de 13 ans qui vient de compléter sa 8e année à l’école élémentaire Sainte-Marguerite-Bourgeoys de Brantford a interprété cinq chansons illustrant son parcours en tant que francophone et artiste.

Ce fut ensuite au tour d’Amélie et les Singes Bleus d’occuper la scène. Ce groupe d’expérience avec deux albums à son actif a offert en musique un tour de la francophonie internationale avec des arrangements jazzés uniques en leur genre. C’est sur leurs chansons que la première journée du festival s’est conclue à la tombée de la nuit.

Le lendemain, le programme était très chargé avec des performances du Hamilton Youth Steel Orchestra et avec la présence de Marco le clown, qui a soufflé et fabriqué des centaines de ballons sous toutes sortes de formes de midi à 21 h au grand plaisir des nombreux bambins venus à la fête.

La chorale de l’école élémentaire Notre-Dame a fait plaisir aux parents en interprétant deux chansons dont celle des Franco-Ontariens, Mon beau drapeau. Les visiteurs n’ont pas eu le temps de s’ennuyer puisque les activités et prestations se sont enchaînées tout au cours de la journée. Par exemple, les chiens cascadeurs Ultimutts ont présenté trois spectacles et le groupe Diego Ramos a donné un atelier de percussions en plus d’offrir un spectacle de musique brésilienne très dynamique.

Le club de l’âge d’or de Hamilton était au rendez-vous pour un après-midi de cartes et de bingo. Les gagnants du concours Monde le son du Conseil scolaire Viamonde et les musiciens de l’école secondaire Toronto Ouest ont aussi participé à la fête ainsi que le groupe UNI-T, très populaire auprès de la jeunesse francophone et sur Youtube. Leur énergie était contagieuse et autant les adultes que les plus jeunes n’ont pu s’empêcher de bouger durant leur prestation.

Puis pour terminer l’édition 2019 du FrancoFEST, le groupe de musiciens de l’école secondaire Gabriel-Dumont de London, gagnant du coup de coeur du FrancoFEST au concours Monde le son, était sur scène pour faire la première partie du grand spectacle de fin de soirée avec Les Rats d’Swompe. Ce groupe de musiciens franco-ontariens a littéralement fait sauter la baraque avec sa musique folklorique énergisante.

Cela fait 35 ans que le Centre francophone Hamilton ouvre ainsi l’été. La formule a varié au cours des ans, l’ampleur des festivités aussi, mais toujours le FrancoFEST parvient à rassembler les francophones et à les divertir de mille façons.

PHOTO: Le groupe UNI-T a galvanisé la foule au parc Gage.

Amélie et les Singes Bleus

De nombreux kiosques se trouvaient sur place.

Stef Paquette présente la chorale de l’école Notre-Dame.