Yolande Melono – IJL Réseau.Presse – Le Régional

Les pertes de temps liées à l’acquisition d’un permis de construction ainsi que le stress conséquent au suivi de l’état de sa demande relèvent du passé à Caledon. En effet, depuis la fin du mois de janvier, une application numérique de vérification du statut d’un permis de construction y a été créée.

L’application nommée « New Building Permit App » et disponible à l’adresse caledon.ca/buildingpermits. Elle offre de nombreux avantages dont celui de vérifier rapidement l’état du permis de construction, de rester informé grâce aux mises à jour en temps réel et de gagner du temps par l’accès aux renseignements, en tout temps et en tout lieu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Pour la directrice des Services du bâtiment de la ville de Caledon, Cindy Hammond, cet outil moderne est le bienvenu. « Nous sommes ravis de lancer cette application conviviale, dans le cadre de notre engagement continu à améliorer le Service à la clientèle et à adopter des solutions numériques, affirme-t-elle. Cet outil fera gagner du temps aux résidents et à nos employés, par le biais d’une communication plus rapide et plus efficace sur les projets de construction. »

Pour suivre le développement de son permis de construction avant d’avoir l’application, il fallait téléphoner, envoyer un courriel ou se rendre dans les locaux de la municipalité.

Parm Singh réside à Caledon. Il a fait une demande, au début de janvier, pour un permis de construction afin de rénover son sous-sol et il a commencé ses travaux environ trois semaines plus tard.

« La procédure en cours avant le 31 janvier 2025 dans la collectivité ne me posait pas beaucoup de difficultés. Lorsque j’ai soumis ma demande de permis, j’ai obtenu une réponse positive en une semaine, rapporte M. Singh. Je pensais que le processus allait mettre plus de temps comme à Brampton. Dans le formulaire, il y avait juste quelques questions à répondre sur les travaux à entreprendre et ensuite envoyer le plan de la rénovation. »

Cependant, avec la nouvelle application, Parm Singh pense que l’obtention du permis de construction sera facilitée. « Avec la nouvelle application, je pourrai mieux assurer le suivi de mes demandes de permis à l’avenir. Surtout que c’est beaucoup plus facile de remplir les exigences en ligne maintenant. »

Cet outil numérique est mis à jour toutes les 24 heures. La Ville de Caledon encourage ses résidents et les professionnels de l’industrie à l’utiliser pour améliorer leur expérience avec l’obtention des permis.

Photo : Cette application permet de vérifier le statut d’un permis de construction. (Crédit : site de la Ville de Caledon)