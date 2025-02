Olaïsha Francis, IJL Réseau-Presse – Le Régional

Le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) a partagé récemment les premiers résultats positifs du programme Investir dans mon avenir, une initiative rendue possible grâce à l’appui financier de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO), dans le cadre de son programme pour les communautés résilientes.

Le projet, lancé à la fin de 2023, vise à soutenir les femmes immigrantes de la région en leur fournissant des compétences essentielles pour améliorer leur indépendance économique et leur bien-être général. Le programme, qui prendra fin en juin 2025, a déjà montré des résultats prometteurs et les responsables se disent confiants quant à son impact futur.

Depuis le début du programme, une quarantaine de femmes ont participé à divers ateliers qui proposent un éventail de formations pratiques et enrichissantes. Ces derniers ont été conçus pour répondre aux besoins particuliers des femmes immigrantes afin qu’elles puissent acquérir des compétences à la fois utiles dans leur vie personnelle et professionnelle.

Parmi les sujets abordés, les participantes ont appris des techniques de communication efficace, la gestion de conflits, l’affirmation de soi, ainsi que des compétences pratiques telles que l’utilisation des outils informatiques, la rédaction d’un curriculum vitae et la gestion de l’argent. Ces formations ont non seulement permis aux femmes de se sentir plus confiantes et mieux préparées pour entrer sur le marché du travail, mais elles ont également renforcé leur sentiment d’autonomie et leur capacité à gérer les défis quotidiens.

Le programme est conçu pour offrir des formations intensives de quelques semaines à trois mois auxquelles participent de 10 à 15 femmes à la fois. Un aspect particulièrement apprécié du programme est le suivi personnalisé qui est proposé à chaque participante à la fin de chaque session. Ce suivi aide les femmes à progresser dans leurs projets personnels et professionnels, en leur offrant un soutien continu tout au long de leur parcours.

« Nous tenons à ce que chaque femme se sente accompagnée dans son développement personnel et professionnel. Ce suivi personnalisé assure que les participantes ne se sentent pas isolées et demeurent motivées dans leurs efforts », explique Loubna Moric, directrice des programmes contre la violence et les agressions sexuelles et des initiatives communautaires

La Fondation Trillium a joué un rôle crucial dans la réussite de ce programme en fournissant les ressources nécessaires. Selon les responsables du CSCHN, ce financement permet d’offrir des ressources essentielles à ces femmes en leur ouvrant des perspectives de développement et d’intégration.

« Grâce à l’appui financier de la FTO, nous avons pu offrir des ressources et des formations de qualité qui ont permis à ces femmes de prendre un nouveau départ. Nous sommes ravis des progrès réalisés et impatients de voir l’impact à long terme de ce programme », conclut Mme Moric.

L’objectif du CSCHN est de prolonger cette initiative au-delà de 2025. Les responsables espèrent qu’une fois le programme achevé, il pourra servir de modèle pour d’autres régions et aider encore plus de femmes à travers la province. La collaboration avec la FTO est essentielle pour assurer la pérennité de cette initiative, destinée à offrir un avenir plus stable et autonome aux femmes immigrantes. Avec les bonnes ressources, elles sont désormais mieux outillées pour réussir et s’épanouir dans leur nouvelle vie en Ontario.

Photo : Ces femmes affichent fièrement leur « certificat de complétion » d’une des formations. (Crédit : CSCHN)