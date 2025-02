Le Festiv’Ébène 2025 a de nouveau célébré la richesse du patrimoine africain. L’événement a débuté par le vernissage de l’exposition Afrique Éternelle : Passé, Présent, Futur au FirstOntario Performing Arts Centre, dans le Niagara. Une véritable immersion visuelle captivante dans les racines traditionnelles et culturelles africaines.

Christiane Beaupré – IJL Réseau.Presse – Le Régional

Pour sa 18e édition, Festiv’Ébène, événement incontournable du Mois de l’histoire des Noirs (MHN) dans la région du Niagara, s’est tenu du 8 au 15 février sous le thème : « Un voyage à travers le temps : art, mémoire et célébration ». Organisé par Sofifran, ce festival a de nouveau mis en vedette la richesse des cultures africaines et afrodescendantes.

Les festivités ont débuté au First Ontario PAC de St. Catharines avec le vernissage de l’exposition Afrique Éternelle. « Il y a trois ans, nous avons décidé d’ajouter une exposition beaucoup plus importante que celles que nous faisions auparavant », explique Fété Ngira-Batware Kimpiobi, directrice générale de Sofifran.

L’exposition Afrique Éternelle réunit des pièces artistiques venues d’ailleurs, non seulement pour célébrer la diversité et le MHN, mais aussi pour mieux faire connaître la culture et les traditions africaines. « Nous souhaitons que les résidents du Niagara, qui ne sont pas toujours familiers avec les réalités de l’immigration, puissent découvrir ces œuvres et engager une réflexion sur l’héritage culturel, l’échange et les valeurs transmises », souligne Mme Kimpiobi.

L’Afrique de l’Ouest est particulièrement mise à l’honneur, notamment à travers des habits traditionnels et des masques emblématiques comme celui du buffle sacré. Orné de lignes géométriques et de textures sophistiquées, ce masque incarne à la fois la puissance et la spiritualité attachées à cet animal dans plusieurs cultures africaines.

L’exposition est orchestrée par Mélina Seymour, commissaire originaire de la Guadeloupe et résidente de la ville de Québec depuis une dizaine d’années. « Je salue l’audace de Sofifran. L’enjeu était de concilier mémoire et modernité, notamment en réfléchissant aux liens entre l’Afrique d’hier et les avancées contemporaines comme l’intelligence artificielle », explique-t-elle. Avec une trentaine de pays représentés, l’événement se veut une vitrine pour les 54 nations du continent africain et les territoires caribéens, à travers les œuvres et les ouvrages exposés.

Dans une ambiance animée, les visiteurs ont pu admirer les toiles, sculptures et photographies tout en profitant de la performance musicale d’Amadou Kiénou et de ses musiciens. Parmi les personnalités présentes figuraient Vance Badawey, député fédéral de Niagara Centre, Mat Siscoe, maire de St. Catharines, et Adam Moote, maire adjoint de Welland.

Pour Fété Ngira-Batware Kimpiobi, l’exposition revêt également une dimension pédagogique essentielle. « Elle permet aux jeunes de renouer avec leur héritage culturel. À une époque où les écrans captent toute leur attention, cet événement leur rappelle d’où ils viennent et leur redonne une fierté identitaire. Pour les nouveaux arrivants, se reconnaître dans un espace culturel est un facteur clé d’intégration », conclut-elle.

Avec Festiv’Ébène, Sofifran poursuit ainsi sa mission de transmission et de célébration du patrimoine afrodescendant, tout en favorisant le dialogue interculturel dans la région du Niagara.

Photo : L’exposition Afrique Éternelle transformait la galerie en un véritable parcours artistique, où les toiles, disposées avec soin, invitaient les visiteurs à une immersion culturelle unique.