Kitchener célèbre sa fierté franco-ontarienne

Les francophones de Kitchener-Waterloo se sont rassemblés le 25 septembre devant l’Hôtel de ville de Kitchener pour célébrer le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Organisée par l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW), la cérémonie a regroupé des représentants de la communauté, les conseils scolaires francophones, des élèves et des élus municipaux.

Animée par Ryan Wilson, membre de l’AFKW, la cérémonie a débuté en musique avec l’interprétation de Notre place, ce qui a donné le ton à une célébration placée sous le signe de la fierté et du rassemblement.

Puis, le maire de Kitchener, Berry Vrbanovic, s’est adressé aux participants : « C’est un honneur de nous retrouver ici pour célébrer le Jour des Franco-Ontariens et pour hisser le drapeau vert et blanc », a-t-il déclaré. Évoquant son propre parcours linguistique, il a rappelé que sa langue maternelle est le croate, suivie de l’anglais, et qu’il poursuit son apprentissage du français.

Le haut fonctionnaire municipal a également souligné la contribution de la communauté francophone à la ville. « Les Franco-Ontariens font partie intégrante du tissu de notre province et de notre pays. Notre communauté francophone continue d’enrichir Kitchener par ses cultures, ses traditions, sa créativité et son esprit communautaire », a-t-il affirmé.

Puis, Hervé Assogba, président de l’AFKW, a rappelé l’histoire du drapeau franco-ontarien, hissé pour la première fois en 1975 à l’Université Laurentienne de Sudbury. Il a également expliqué la symbolique du drapeau et évoqué les luttes historiques pour la préservation du français, notamment le Règlement XVII de 1912. « À plusieurs reprises, on a cru que notre communauté allait disparaître. Chaque fois, nous nous sommes levés. Car la francophonie ne survit pas d’elle-même : elle vit grâce à des gens qui choisissent de la faire vivre ensemble. »

M. Assogba a insisté sur la diversité de la francophonie locale, composée de personnes aux origines et aux parcours multiples. Il s’est également adressé aux jeunes : « Vous n’êtes pas seulement l’avenir de la francophonie, vous en êtes déjà le présent. Soyez-en fiers, faites-la entendre et portez-la bien haut partout où vous irez. »

Les représentants des conseils MonAvenir et Viamonde ont ensuite mis l’accent sur le rôle des écoles dans la transmission de la langue et de la culture. Le représentant de MonAvenir a invité les jeunes à « oser créer en français », rappelant qu’une culture vit aussi grâce à ce que les nouvelles générations créent.

Une élève de MonAvenir a affirmé : « Peu importe nos origines, nous avons tous une place dans cette belle communauté ». Une élève de Viamonde a résumé l’esprit de la journée en déclarant : « La francophonie de demain, c’est nous! ».

La cérémonie s’est finalement déplacée de l’autre côté de l’Hôtel de ville pour le lever du drapeau franco-ontarien qui a été hissé sous les applaudissements des participants. Puis, la foule a chanté Mon beau drapeau, ce qui a conclu cette célébration autour d’une même fierté : celle de faire vivre sa francophonie en Ontario.

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Photo : La communauté s’est rassemblée pour célébrer la Journée des Franco-Ontariens. (Photo : A. Grousson)