Être directrice générale de Sofifran n’est pas le seul chapeau que porte Fété Kimpiobi qui, à titre d’auteur, vient de publier Dias, thérapeute et homme-léopard. Disponible sur Amazon pour une quinzaine de dollars (moitié moins en format Kindle), le livre fait le récit de la vie du grand-père de Mme Kimpiobi, originaire du Congo.

« Je tenais à rendre hommage à mon grand-père et à travers lui à toute une génération », explique l’auteur. C’est donc, d’une certaine manière, à un voyage dans le temps auquel le lecteur est convié, au coeur de l’Afrique d’il y a un siècle où les traditions étaient encore bien vivantes avant d’être émoussées si ce n’est emportée par la colonisation.

Le livre de Fété Kimpiobi se divise en trois parties.

La première synthétise ce que son père lui a dit de cet homme à cheval sur deux époques et de la vie d’antan au village, en termes de contact avec la faune, la flore et sans oublier le surnaturel. La deuxième partie est consacrée aux expériences personnelles de l’auteur et de ses rencontres avec son grand-père. Celui-ci a également laissé une impression sur les petites soeurs de Mme Kimpiobi qui ont gardé de lui des souvenirs tant soit peu influencés par le fait qu’elles sont passablement plus jeunes que l’auteur, presque d’une autre génération, et ce sont leurs impressions marquées au sceau de leur réalité culturelle qui constituent la troisième partie.

Mais qui était donc cet homme pour que Mme Kimpiobi juge pertinent de lui consacrer un ouvrage? Comme le titre l’indique, il était un « homme-léopard », c’est-à-dire membre d’une de ces confréries initiatiques qui existent partout en Afrique et au sein desquelles se transmettent des connaissances diverses, dont ce que nous appellerions sous nos latitudes des pratiques magiques.

« Selon ce que nous savions, c’était des pratiques très courantes à cette époque », commente l’auteur. De la communication par les rêves à la prise de contrôle d’un animal par la conscience, c’est tout un éventail de pouvoirs mystiques qui constituent cet univers à propos duquel les anecdotes foisonnent en Afrique.

Mais même sur ce continent que d’aucun estimerait traditionnel entre tous, les traditions se perdent, et ils sont de moins en moins nombreux ceux qui ont vécu cette époque et qui en perpétuent les rites et les usages. « Ils s’en vont avec leurs secrets. Ils nous laissent dans un silence profond », se désole Fété Kimpiobi.

Au moins, avec Dias, thérapeute et homme-léopard, les plus jeunes pourront avoir une idée de cette Afrique mystérieuse qui, elle aussi, change à grande vitesse.

(Crédit photo: Geneanet)