Les membres de la Table Interagences Niagara se sont réunis en ligne le 23 novembre pour partager les dernières nouvelles de la communauté et continuer à travailler sur le développement de leur planification stratégique.

Animée par Susan Morin, la rencontre a donné lieu à une présentation de Joanne Bovine, coordonnatrice des services en français à Contact Niagara, sur les services offerts par son organisme. Contact Niagara facilite les demandes des services dans diverses agences provinciales et fournit de l’information et des services de la Région du Niagara aux enfants et aux adolescents ayant des problèmes émotifs, de comportement ou du développement.

« Nous aidons des enfants qui vivent des difficultés telles que des déficiences intellectuelles ou des troubles du spectre de l’autisme, etc., explique Mme Bovine. Nous préparons les demandes en français ou en anglais avec les parents pour éliminer les barrières pour les familles.

« Pour le programme axé sur les jeunes en phase de transition, nous faisons une demande au Centre de santé communautaire pour cibler un jeune et aider la planification qui le soutiendra pour l’avenir. Nous faisons beaucoup de coordination de services avec plusieurs agences locales. Le programme Carrefour bien-être des jeunes du Niagara fait partie de Contact Niagara, en partenariat avec le Centre de santé pour l’offre des services en français », conclut-elle.

Par la suite, la discussion autour de la Table s’est tournée vers la planification stratégique et sur la relation entre les différents secteurs d’activités des organismes autour de la Table afin que tous puissent s’appuyer mutuellement pour le mieux-être et le développement de la communauté francophone du Niagara.

Mise à jour des comités

Lors de la mise à jour des comités, Susan Morin, qui coordonne celui du développement économique, a indiqué avoir participé à une table ronde avec la municipalité du Niagara et a insisté sur l’importance pour les organismes francophones d’être plus visibles auprès des comités et Tables anglophones de développement économique de la région.

Sur le plan de la santé et des aînés, Annie Boucher de l’Entité 2, a parlé des Rendez-vous Carrières santé en ligne pour lesquels des vidéos professionnelles ont été produites pour inviter des étudiants à rencontrer des employeurs. « Nous sommes très fiers de la conclusion de cette activité avec maintenant toute l’information et les vidéos des employeurs affichées sur le site du CERF Niagara dans le but d’embaucher davantage les étudiants, explique Mme Boucher. Nous pouvons cibler des étudiants par rapport au personnel bilingue recherché par employeur. »

Tour de la Table

Muriel Thibault-Gauthier, toujours très impliquée auprès des aînés francophones et de la paroisse du Sacré-Cœur à Welland, a indiqué qu’il y aura un dîner de la Saint-Patrick en présentiel le 20 mars prochain ainsi qu’une fête de la Saint-Jean (date à confirmer);à Welland si les normes de la santé publique du Niagara le permettent.

Jean-Claude N’Da du Réseau en immigration francophone a souligné le succès des activités qui ont eu lieu lors de la Semaine de l’immigration francophone et a donné de l’information sur le Forum provincial des Réseaux d’immigration qui avait lieu du 24 au 26 novembre et dont le thème était « Sentiment d’appartenance » à la communauté francophone.

Fété Ngira-Batware Kimpiobi a annoncé qu’il y aura un réveillon de Noël en ligne offert par SOFIFRAN pour les communautés immigrantes francophones le samedi 18 décembre et un autre, le lendemain, pour la communauté musulmane. La directrice générale de SOFIFRAN a également un nouveau livre disponible sur Amazon intitulé Dias, thérapeute et homme léopard. Celui-ci raconte le récit de son grand-père qui était notable du village et guérisseur. Une suggestion de lecture pour les cadeaux du temps des Fêtes.

Suzanne Coutu du CERF Niagara a partagé les difficultés de l’organisme à embaucher des conseillers à l’emploi bilingues à cause de la pandémie. Même situation pour la garderie La Boîte à soleil qui a plusieurs postes à pourvoir. La directrice générale de l’organisme, Véronique Emery, a aussi annoncé que leur garderie à l’école Saint-François sera reprise par le Conseil scolaire catholique MonAvenir à partir du 3 janvier 2022 et gérée par Les Coccinelles zélées. « Nous allons concentrer nos efforts et nos énergies sur les besoins et la gestion de nos six autres garderies », a conclu Mme Emery.

PHOTO – Joanne Bovine