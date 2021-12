Les réunions d’une Table de concertation servent à aborder des sujets dont le degré d’intérêt pour le grand public varie. Le mardi 23 novembre, la Table de concertation Waterloo-Wellington-Guelph se réunissait pour discuter de questions d’actualité et de divers projets en cours d’élaboration dont certains sont plus susceptibles de retenir l’attention de M. et Mme Tout-le-Monde.

Compte Instagram

Que dire, par exemple, d’un compte Instagram, dont le concept même vise à rejoindre la population et particulièrement les jeunes? Pascal Laperrière et Camélie Belzile-Lapalme ont ainsi expliqué aux autres participants qu’ils voudraient créer un compte pour la Table sur cette plateforme.

Des témoignages y seraient mis en ligne qui interpelleraient les jeunes sur l’existence de services en français dans la région et sur ce que cela représente comme opportunités d’emploi. Cela dit, créer ce compte sur Instagram, le faire connaître et y interagir avec les visiteurs demandera un peu d’organisation et d’engagement.

Offre d’emploi

Marie-Pierre Daoust et Yorlenis Proenza ont dû, de leur côté, faire une annonce un peu décevante : aucun candidat approprié n’a été trouvé pour pourvoir le poste de soutien affiché par la Table de concertation. Celle-ci recherche une personne immigrante et bilingue pour cette fonction administrative rémunérée. Mais ce qui fait le malheur des uns peut faire le bonheur des autres de sorte que les intéressés qui n’étaient pas au courant de cette offre d’emploi ont toujours l’occasion de faire une demande.

Film

Dans un tout autre ordre d’idées, le Conseil scolaire Viamonde présentera, le 9 décembre prochain, le film Monsieur Lahzar. Comme l’a expliqué Gabrielle Laurin, c’est dans le cadre du Waterloo Region Migration Film Festival que ce film québécois aussi connu qu’apprécié sera offert en ligne à la suite duquel se tiendra une discussion de circonstance.

Conférence

L’Université de Waterloo n’est pas en reste en ce qui touche aux activités. Son Café-rencontre du 21 janvier, comme l’a rapporté Nicole Nolette, donnera la parole à Miriam Cusson qui, jusqu’aux récentes compressions, était professeur de théâtre à l’Université Laurentienne. Mme Cusson, qui enseigne maintenant à Ottawa, viendra parler de son parcours professionnel et surtout de son militantisme pour le maintien de programmes universitaires en français dans le nord de la province.

Services de garde

Complétant le portrait des nouvelles communautaires, Lucie Allard, coprésidente de la Table, a également fait savoir que la garderie Les Coccinelles est en pleine expansion. Des démarches sont en cours pour ouvrir des points de services tant dans les écoles qu’au niveau privé.

C’est donc dire qu’il s’en passe des choses dans la grande région de Kitchener, Waterloo et Guelph! Et, manifestement, des bambins aux étudiants, les jeunes sont particulièrement choyés quant à ce qui se fait pour eux en français.

PHOTO – Lucie Allard, coprésidente de la Table