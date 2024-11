Alexia Grousson

L’assemblée générale annuelle (AGA) de l’ABC communautaire s’est tenue le 24 septembre, dans ses locaux à Welland. Le président Claude Leduc a d’abord remercié les membres sortants du conseil d’administration (CA), soit Wilfrid Desrosiers, Louise Taillefer et Kettia Zephir, pour les nombreuses années de service. Il a également remercié les anciens directeurs, Normand Savoie et Linda Johnston, pour avoir dirigé l’organisation pendant plusieurs années. Puis il a félicité Ginette Giroux « pour avoir pris la relève et sacrifié son été pour assurer le bon fonctionnement de l’ABC pendant cette période de transition ».

Il conclut en disant : « L’équipe ne compte pas les heures et a toujours des idées pour faire progresser et fonctionner l’organisme. Nous vivons dans une époque de changement et nous évoluons constamment pour répondre aux nouveaux besoins et défis technologiques. L’ABC communautaire est là pour la communauté et il a besoin de vous tous pour continuer à offrir des services et à soutenir les formations. »

Le mandat de l’organisme est d’être un centre de formation au service des apprenants francophones du Niagara, ayant des objectifs d’autonomie et d’emploi. Pour cela, l’ABC met à la disposition des ateliers de formation ainsi que des cours pour favoriser le développement personnel, l’autonomie et l’intégration sociale. Il propose des formations à partir des besoins exprimés par les apprenants, et ce, dans le but de permettre l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul, de l’informatique et de sensibiliser la communauté aux problèmes liés à l’analphabétisme.

En 2023-2024, le personnel de l’ABC communautaire a bénéficié de plusieurs sessions de formation en français et en anglais dont Compétences pour réussir (atelier fourni par Literacy Link Niagara), Formation interne en ligne sur le rapport 64, Skills for Success and the OALCF.

L’ABC participe à la vie communautaire. « Notre personnel et nos administrateurs sont conscients de l’importance d’un engagement communautaire solide. À cet effet, ils sont engagés au sein de plusieurs conseils d’administration ou comités de travail », conclut Claude Leduc.

Ginette Giroux, la nouvelle directrice générale de l’ABC Communautaire, ajoute : « Mon équipe est extraordinaire et je suis très heureuse d’en faire partie. Nous collaborons avec plusieurs organismes partenaires et la communication continue fait une grosse différence. C’est essentiel! »

Les membres du CA, par ordre alphabétique, sont Josette Aubourg-Valcourt, Beatrice Groux Mélanie Cometti, Yolande Lécuyer, Claude Leduc, Jules Roméo et Jounda Sonkoué.

Photo : Ginette Giroux