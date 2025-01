Alexia Grousson

Le samedi 1er décembre, le Club La Salle a accueilli les enfants pour une fête magique marquant le début des festivités du temps des Fêtes. L’événement, devenu une tradition très attendue, a offert aux jeunes un après-midi rempli de surprises et d’activités ludiques.

Afin de rendre ce moment magique aux yeux des enfants, des bénévoles ont travaillé d’arrache-pied pour concocter des ateliers qui leur en mettraient plein les yeux. Il y avait notamment la pêche aux cadeaux où les jeunes recevaient diverses surprises, un atelier de décoration de biscuits de Noël et un autre de maquillage.

Un comité d’élèves de l’école secondaire Saint-Jean-de-Brébeuf et l’enseignante en arts visuels Danielle Chartrand ont préparé divers bricolages, dont celui sur la fabrication de petits chapeaux de Noël. De plus, deux élèves costumés en lutin escortaient les enfants aux divers ateliers.

De plus, Scoop McCoy, un magicien des plus hilarants, a offert un spectacle de magie avec ses nombreux ballons gonflables, des jeux de cartes et des disparitions mystérieuses d’objets.

Les jeunes ont également reçu la visite de la mascotte des pompiers de Niagara, un chien nommé Marshal, ainsi que de la princesse Poppy, issue du dessin animé Troll.

Enfin, le point culminant de l’activité est arrivé. Le père Noël et sa femme ont fait leur entrée dans la salle sous les yeux ébahis des enfants. Fous de joie, les jeunes ont apprécié cette rencontre, ont discuté avec eux et ont promis d’avoir été bien sages toute l’année. Les familles ont pris des photos souvenirs autour d’un décor conçu pour l’occasion.

Pour clore la journée, des croustilles, des pizzas et des hot dogs ont été servis. « Cette belle rencontre du temps des Fêtes demeure une tradition populaire auprès des francophones de St. Catharines. Cet événement contribue à la vitalité de notre communauté et permet à nos enfants de découvrir que vivre en français dans notre ville est toute une richesse », conclut Jean Chartrand, bénévole de longue date du Club La Salle.

Photo (Club La Salle) : Les enfants entourent le père et la mère Noël.