Christiane Beaupré, IJL Réseau.Presse – Le Régional

L’organisme Solidarité des femmes et des familles interconnectées francophones du Niagara (Sofifran), en collaboration avec le Centre franco-ontarien de folklore, a organisé une soirée intergénérationnelle à la paroisse Sacré-Cœur de Welland le jeudi 28 novembre. Cet événement, marquant le lancement de la troisième saison du spectacle De notre foyer au vôtre, a rassemblé des participants de diverses origines autour de la musique, du conte et de la danse.

Au programme de la soirée : des contes traditionnels, des devinettes, des prestations musicales marocaines, africaines et canadiennes-françaises, ainsi que des danses, notamment la danse callée. La maîtresse de cérémonie, Laure Milebo-Mvouala, a ouvert la soirée avant de céder la scène à Josette Aubourg-Valcourt, qui a animé un jeu-questionnaire ludique, CRIC-CRAC, destiné à stimuler l’imagination des enfants présents.

Fété Kimpiobi, directrice générale de Sofifran, est revenue sur l’origine du projet, né d’une collaboration avec le Centre franco-ontarien de folklore. « Il y a trois ans, nous avons été invités à participer à un projet visant à réunir des artistes franco-ontariens et de la diversité. Depuis, nous avons organisé sept spectacles réunissant conteurs et musiciens de différentes cultures », explique-t-elle. La première année, en raison de la pandémie, les spectacles ont eu lieu en ligne. L’initiative a pris de l’ampleur au fil du temps, donnant lieu à une seconde édition pendant le festival Festiv’Ébène en février 2024.

L’objectif de cette soirée était de favoriser les échanges culturels entre les communautés francophones et les immigrants, en mettant en valeur les rythmes, les contes et les traditions partagés. « Nous sommes au confluent de deux cultures, celles des immigrants et des Franco-Ontariens; et ce qui nous rassemble, c’est la francophonie », souligne Fété Kimpiobi.

Parmi les moments forts de la soirée, les participants ont pu apprécier les numéros du magicien et humoriste Jean-Guy Chiasson, qui a émerveillé les enfants en faisant disparaître une colombe. Le musicien marocain Hassan El Hadi, accompagné de la conteuse Justine Gogoua, a également contribué à l’animation.

Cependant, la fête a véritablement pris son envol grâce aux performances musicales de Paul Lemelin, double champion franco-ontarien des violoneux, et de Jean-François Berthiaume, calleur professionnel, qui ont fait danser les participants sur des airs traditionnels canadiens-français. L’ambiance chaleureuse et festive a permis à des personnes de tous âges et origines de se retrouver autour des danses folkloriques, créant une véritable fusion culturelle.

Au total, 150 personnes ont assisté à cette soirée unique, un véritable succès selon Fété Kimpiobi : « Ce qui m’a particulièrement satisfaite, c’est que pour la première fois, nous avons réuni un beau mélange de Franco-Ontariens, d’aînés immigrants et de jeunes générations. Ce fut une belle rencontre de la diversité et de la francophonie plurielle; cela montre ce que nous pouvons accomplir en réunissant les communautés. »

Photo: Les danses traditionnelles de l’Ontario français étaient très populaires.