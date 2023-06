Richard Caumartin

La Maison de la culture francophone du Niagara (MCFN) proposait, le 22 mai à l’Auberge Richelieu, un Festival arts et culture, nature et bien être pour célébrer la Journée internationale de la biodiversité.

Mais qu’est-ce que la biodiversité? « La biodiversité est partout autour de nous, explique la présidente de la MCFN, Béatrice Groux. Elle est dans notre assiette, dans l’air que nous respirons, dans la cour arrière, etc. »

Plus simplement, c’est la richesse de la vie sur Terre. Ce concept inclut toutes les formes de vie, les liens qui les unissent entre elles ainsi que ceux qui les unissent avec l’environnement dans lequel les espèces évoluent.

Au programme de cette journée : un spectacle de Puzzle Théâtre de Montréal et des ateliers animés par Nancy Larivière et Jasmine Buchaly sur la nature et le bien-être, et un autre pour promouvoir la réflexion pour moins gaspiller et réfléchir à la gestion des déchets.

Dans l’atelier sur la nature, Mme Larivière et sa fille Jasmine montraient aux visiteurs comment faire des bombes à graines pour végétaliser l’environnement avec des parfums agréables, de belles couleurs tout en soutenant la biodiversité. « C’est fait avec un mélange de glaise et de graines de vivaces champêtres, d’échinacée pourpre ou d’un assortiment de fleurs sauvages. En mélangeant la glaise, un peu de terreau et les graines, on fait une petite boule que l’on lance dans la nature, dans les endroits où l’on souhaite voir la nature fleurir », explique Nancy Larivière.

Les participants ont également assisté au spectacle de Puzzle Théâtre animé par Pavla Mano et Csaba Raduly. Fondé en Bulgarie et établi à Montréal depuis 2004, Puzzle Théâtre présente un style unique qui mélange différents genres : théâtre d’objets, de marionnettes et jeu d’acteurs.

Pour la prestation du 22 mai à l’Auberge Richelieu, les deux marionnettistes ont créé toute une histoire sans paroles à partir de simples bouts de bois trouvés dans la forêt. Assez original comme concept. L’histoire débute par la pousse d’une feuille verte sur le bout d’une branche morte et tourne autour de tous les autres bouts de bois autour qui essaient de s’en accaparer. Tantôt drôle et surprenante, l’action menée par les deux marionnettistes laisse place à l’imaginaire et fait réfléchir.

Les participants ont beaucoup apprécié le spectacle présenté en plein air. C’est dommage, il y avait peu d’enfants ce lundi-là, dernier jour de la fin de semaine de la Fête de la reine. Cette nouvelle initiative de la MCFN aurait certainement plu aux jeunes familles.

Photo : Nancy Larivière explique l’importance de se soucier de la nature et de la biodiversité.