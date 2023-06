Richard Caumartin

La tradition s’est poursuivie le 2 mai alors que Sofifran ouvrait ses portes à la communauté pour une 11e année dans le cadre du Festival Folk Arts (Festival des arts folkloriques) du Niagara à la salle paroissiale de l’église Immaculée-Conception à St. Catharines.

Au programme : cuisine congolaise par Yorly Balu et musique africaine avec Justine Gogoua et Amadou Kiénou, maître du djembé. Plusieurs personnalités sont venues saluer les membres de la communauté ethnoculturelle de la région dont Mark Stevens, conseiller municipal de St. Catharines, et le député fédéral Chris Bittle.

À l’entrée de la salle, c’est l’ambassadrice de Sofifran, Rebecca Surin, qui accueillait le public accompagnée de la directrice générale de l’organisme, Fété Ngira-Batware Kimpiobi. L’atmosphère était à la fête et après avoir dégusté un copieux buffet de mets congolais, les participants n’ont pas eu le temps de digérer car l’animatrice Justine Gogoua les a menés sur le plancher de danse pour se déhancher et suivre les rythmes du djembé et des tambours africains.

Les deux artistes ont interprété plusieurs chants en langue bété de la Côte d’Ivoire et en malinké, une langue mandingue parlée au Sénégal, en Gambie, en Guinée, au Mali, en Côte d’Ivoire et en Sierra Leone. Amadou Kiénou s’est accompagné à la kora, instrument de musique à cordes originaire du Mali que l’on trouve en Afrique de l’Ouest. L’auditoire a été impressionné par la beauté de certaines chansons interprétées avec beaucoup d’émotions.

Puis, un cortège d’ambassadeurs des communautés culturelles a fait son entrée représentant différentes communautés du Niagara. Ils ont été invités à goûter au poulet et au porc épicés du Congo, et aux délicieux beignets africains avant de se retrouver sur le plancher de danse. Que du plaisir!

Photo : Des ambassadeurs de Festival et des représentants de Sofifran