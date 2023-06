Le FrancoFEST, organisé par le Centre francophone de Hamilton, propose cette année au parc Gage trois jours de programmation les 16, 17 et 18 juin pour célébrer la diversité de la francophonie avec le plus grand festival d’art et de culture francophone de la péninsule du Niagara.

L’équipe du FrancoFEST a annoncé récemment que Le Groupe Swing (LGS) et Abel Maxwell feront danser la foule. Le Groupe Swing est une référence de toutes les fêtes franco-ontariennes qui se respectent! LGS transforme la chanson traditionnelle canadienne-française avec des saveurs de musique pop américaine. Chacun de ses six albums donne immédiatement le goût de sourire et de danser! Arrêtez le temps comme par magie et venez faire la fête au FrancoFEST le vendredi 16 juin à 20 h.

Puis, le lendemain à 20 h 30, ce sera au tour d’Abel Maxwell de proposer un spectacle rythmé et entraînant au cours duquel il présentera son récent album Cinq Roses. Arrivé il y a une dizaine d’années en Amérique du Nord sans argent, sans emploi et sans connexions, Abel Maxwell est devenu un artiste reconnu sur la scène internationale avec des textes inspirants sur des rythmes afrobeats.

Au total, une vingtaine d’artistes participeront aux célébrations. Vous pourrez notamment retrouver les adorables chiens et chats cascadeurs de Ultimutts. Le FrancoFEST fêtera également la Saint-Jean-Baptiste le dimanche 18 juin avec un programme musical et culinaire. Pour obtenir plus d’information sur toute la programmation musicale, les prestations de cirque et de danse, les spectacles de théâtre, les ateliers créatifs et les activités familiales, consultez francofesthamilton.ca et suivez les dernières nouvelles sur les réseaux sociaux de l’organisme.

Source : Centre francophone Hamilton

Photo : Groupe LGS