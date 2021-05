Le jeudi 20 mai, des représentants d’organismes faisant partie de la Table interagence du Niagara se rencontraient pour leur réunion régulière. Parmi ceux-ci, deux membres du conseil d’administration de la Maison de la culture francophone (MCFN), Yolande Lécuyer et Stéphanie Filippi, ont pris la parole en début de réunion pour donner plus de détails quant au mandat et aux activités de la MCFN.

En effet, bien que cet organisme existe depuis environ 5 ans, bon nombre de gens n’en comprennent toujours pas les tenants et aboutissants. Cela est peut-être dû aux débuts un peu lent que la MCFN a connus. Quoi qu’il en soit, sa mission est de rassembler les francophones de la région du Niagara, de promouvoir leur culture et de faciliter les échanges interculturels. Bien que s’adressant à toutes les générations, les jeunes font l’objet d’une attention spéciale.

Concrètement, la MCFN organise ou appuie toutes activités susceptibles de perpétuer l’usage de la langue française et de préserver le patrimoine culturel et les traditions issus de la francophonie. Sa programmation focalise sur les arts tout en s’autorisant quelques incursions dans d’autres domaines dans la mesure où ceux-ci donnent aux francophones des occasions de socialiser.

Mmes Lécuyer et Filippi ont également abordé les projets qui occuperont l’organisme au cours des prochains mois. Deux se détachent du lot : de concert avec six municipalités et trois autres intervenants culturels régionaux, le MCFN contribuera à la mise sur pied d’activités familiales et, avec le Foyer Richelieu, tâchera d’établir un partenariat qui s’articulera autour de cette future salle communautaire dont se dotera ce centre de soins de longue durée.

De l’avis des participants à la rencontre, cette présentation a été utile pour clarifier bien des choses.

D’autres points figuraient à l’ordre du jour de la réunion de la Table interagence du Niagara. Ainsi, Susan Morin, qui présidait la rencontre, a résumé en quelques mots la mise à jour du plan stratégique. Un échange s’en est suivi quant à la baisse de participation des membres qui a entraîné une diminution de la diversité des secteurs représentés, un phénomène qui est peut-être attribuable au trop grand nombre de réunions Zoom à l’agenda de tant de personnes.

Les comités de l’Interagence ont également fait part de ce qui les concerne. En ce qui touche au développement économique et au tourisme, Susan Morin et Valérie Chartrand ont parlé de la programmation culturelle et festive aux Jeux du Canada 2022 et du pavillon francophone qui sera alors aménagé de même que des objectifs d’accueil de visiteurs dans la région qui ont été repoussés à l’an prochain.

Muriel Thibault-Gauthier, du comité consacré à la santé et aux aînés, a exprimé sa satisfaction de voir que les personnes âgées se sont familiarisées avec la technologie au cours de la pandémie et, sur une autre note, a rappelé qu’une Saint-Jean-Baptiste est en préparation à Welland. Jean Claude N’Da, représentant le comité en immigration, a expliqué ce en quoi ont consisté les activités récentes relatives au racisme et à la discrimination et confié que les organismes anglophones ont amélioré leur approche pour référer leur clientèle de langue française aux organismes francophones.

Véronique Emery, du comité de la petite enfance, a parlé des efforts du milieu des services de garde pour valoriser la profession, recruter des employées et veiller à leur bien-être. La discussion a ensuite évolué vers la jeunesse en général et un comité d’adolescents qui pourrait potentiellement être créé, une idée qui sera explorée plus avant par Joanne Bovine. Pour ce qui est du comité en éducation, rien de nouveau n’était à signaler mais Arwinder Kaur a rappelé que toute personne ou organisme est le bienvenu pour établir des partenariats avec les écoles et qu’il est préférable de s’y prendre quelques mois à l’avance pour des raisons logistiques.

La rencontre s’est conlue par la mise à jour de chaque organisme qui a partagé ses initiatives et ses dernières nouvelles. La prochaine réunion de la Table interagence du Niagara se tiendra en septembre.