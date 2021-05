Le gouvernement fédéral s’est engagé à consacrer 500 000 $ sur trois ans pour rénover et réaménager l’ancienne caserne de pompiers de Welland située à l’angle de la rue Division et de l’avenue Hellems. C’est le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, et le député de Niagara-Centre, Vance Badawey, qui en ont fait l’annonce le mercredi 19 mai.

Cette subvention soutiendra le travail de la Central Station Education Initiative, un groupe de bénévoles ayant pour mandat de superviser les rénovations en consultation avec la Ville et qui administrera le site lorsqu’il sera ensuite accessible au public.

L’objectif est d’y faire cohabiter les arts, l’histoire et le milieu communautaire entre les murs de la caserne. À terme, on y trouvera de l’équipement et divers artéfacts témoignant de l’histoire de la lutte contre les incendies à Welland : l’exposition sera complétée de renseignements sur les origines du bâtiment et d’un hommage aux premiers répondants. Les artistes et les groupes culturels sans but lucratif pourront y louer une salle et un espace de travail partagé sera réservé aux entreprises, artistes et artisans.

Les lieux seront conçus pour être accueillants et pratiques pour l’ensemble des résidents de Welland et pourront héberger divers événements.

« Notre gouvernement est fier de soutenir la Central Station Education Initiative et son projet qui vise à restaurer la caserne de pompiers historique du centre-ville. L’initiative a pour but de raviver le riche patrimoine local de Welland tout en célébrant l’histoire de la lutte contre l’incendie ainsi que le rôle de la caserne de pompiers au fil des ans », a déclaré Steven Guilbeault.

L’ancienne caserne, de style classique édouardien, avait été inaugurée le 17 décembre 1920. Une des principales caractéristiques de sa conception est d’être basée sur les plans d’une église. Il est d’ailleurs assez facile de déceler les contours originaux de ce qui aurait pu être une basilique catholique en observant attentivement le bâtiment.

Vance Badawey a élaboré davantage quant à l’importance de cet investissement de Patrimoine canadien : « C’est une chose de dire que l’on veut préserver les bâtiments patrimoniaux, c’en est une autre d’élaborer un plan pour financer cette préservation et rendre un ancien bâtiment viable pour l’ensemble de la communauté. La Central Station Education Initiative mérite tous nos remerciements pour s’être souciée de l’histoire de Welland et avoir veillé à ce que nous puissions continuer à profiter de notre caserne de pompiers centenaire en faisant en sorte que cet édifice d’une grande valeur architecturale demeure un point d’intérêt au centre-ville. Je suis très heureux que le gouvernement fédéral ait eu l’occasion de jouer un rôle dans sa préservation. Welland est plus riche grâce à la survie de ce site patrimonial. »

Ce centre communautaire multifonction constituera sans conteste un attrait majeur à Welland, mais les résidents de la ville devront attendre au moins trois ans, soit jusqu’à la fin des travaux, avant de pouvoir en profiter.