Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l’Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d’assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d’emplois, la croissance et l’investissement.

Le 18 mai, Catherine McKenna, ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités, Tim Louis, député de Kitchener—Conestoga, Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure de l’Ontario, Mike Harris, député provincial de Kitchener–Conestoga, et Berry Vrbanovic, maire de la Ville de Kitchener, ont annoncé l’octroi d’un financement conjoint pour soutenir la construction du centre aquatique RBJ Schlegel à Kitchener.

Le gouvernement du Canada investit plus de 9,7 millions $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l’Ontario investit plus de 8,1 millions $, tandis que la contribution de la Ville de Kitchener s’élève à plus de 6,5 millions $.

Les travaux consisteront à construire une piscine à 8 couloirs de 25 mètres de long, avec un plancher amovible et une rampe d’accès, des gradins, des salles polyvalentes à usage communautaire, des toilettes publiques et des services de restauration. Une fois construit, le nouveau centre aquatique permettra aux membres de la collectivité de Kitchener d’avoir un meilleur accès aux installations et aux services récréatifs, et de mener un mode de vie sain et actif.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l’Ontario afin d’effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Il est important de donner accès à des installations récréatives modernes et durables pour bâtir des collectivités où les gens veulent vivre, travailler et élever leur famille, a affirmé Catherine McKenna. Le gouvernement fédéral investit près de 10 millions de dollars dans la construction d’un nouveau centre aquatique RBJ Schlegel accessible, dont les résidents de Kitchener pourront profiter pendant de nombreuses années. En tant que nageuse et amatrice de sports aquatiques, je suis très enthousiaste à l’idée de voir ce projet se concrétiser. Le plan d’infrastructure du Canada permet d’investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

« Le sud-ouest de Kitchener est le secteur de notre région qui connaît la croissance la plus rapide et dont la population devrait doubler d’ici 2041. Ce financement permettra aux résidents et aux visiteurs de cette collectivité en croissance de bénéficier d’installations récréatives supplémentaires pendant de nombreuses années », a conclu Berry Vrbanovic, maire de la Ville de Kitchener.

SOURCE – Infrastructure Canada