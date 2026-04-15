Olaïsha Francis

Une centaine de personnes se sont réunies aux Main Stage Rehearsal Studios à l’occasion de la troisième édition du Youth Talent Show, un événement bilingue qui met à l’honneur la créativité des jeunes. Organisée par la Communauté congolaise de Hamilton (CCH), avec le soutien de la communauté francophone accueillante locale, la soirée a laissé place à 26 participants âgés de moins de 19 ans.

Sur scène, les artistes en herbe ont proposé une grande diversité de performances. Chant, danse, musique, humour et poésie se sont succédé devant un public attentif. Chaque passage a permis de découvrir des adolescents passionnés, déterminés à partager leur créativité dans un environnement bienveillant. L’événement vise à créer un espace d’expression pour la jeunesse francophone, souvent en quête de visibilité dans leur milieu.

Au-delà du spectacle, la démarche valorise la jeunesse et renforce les liens communautaires. Plusieurs familles étaient présentes pour encourager les participants, témoignant de l’importance de ce type d’initiative dans le tissu social local.

« Nous venons souvent de loin avec nos cultures, valeurs, etc. Et cette terre d’accueil donne beaucoup d’opportunités que nous n’avons pas eues, mais que nous voulons offrir à nos enfants et aux générations suivantes. Montrer son talent développe l’estime de soi, qui est la clé d’un avenir à succès », souligne Nancy Muinda, présidente de la CCH.

Chaque participant est reparti avec une carte-cadeau pour souligner son engagement et son courage. Mais pour certains, la soirée pourrait marquer un véritable tournant. Des représentants d’organismes locaux étaient présents et ont repéré quelques artistes prometteurs.

C’est notamment le cas d’un chanteur remarqué par la direction du Centre Rafiki, qui envisage déjà de l’inviter à se produire à une prochaine activité. Une opportunité concrète qui illustre le rôle de tremplin que peut jouer ce type de soirée.

Dans un contexte où les jeunes francophones en milieu minoritaire cherchent à affirmer leur identité, le Youth Talent Show apparaît comme une initiative porteuse. Il permet non seulement de révéler des talents, mais aussi de renforcer la confiance des participants et de créer des occasions de développement artistique.

L’événement contribue également à la vitalité de la francophonie à Hamilton, et à rassembler différentes générations autour d’un projet commun. Sur scène comme dans la salle, le français s’est exprimé avec fierté, dans toute sa diversité.

Avec une participation en hausse et un engouement, cette troisième édition confirme l’intérêt de la communauté pour ce rendez-vous annuel. Les organisateurs espèrent déjà revenir avec une quatrième édition ambitieuse, afin de continuer à soutenir et faire rayonner la relève francophone de la région.

Photo (Crédit photos : Hoskins Kangu) : Les organisateurs et les participants au Youth Talent Show