Dans la région du Niagara, un programme de formation en français se distingue en accompagnant les chercheurs d’emploi vers une meilleure intégration professionnelle. Nommé Le pouvoir du possible, cet atelier mise sur l’autonomie, la confiance et des outils concrets pour ouvrir la voie au bien-être économique.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Dans un marché du travail de plus en plus exigeant, certains dispositifs font la différence. C’est le cas de Pouvoir du possible (POP), une formation dynamique et innovante qui prépare les personnes en recherche d’emploi à devenir de véritables atouts pour les employeurs.

Mis en place et financé par FedCap Canada, organisme actif dans le sud de l’Ontario, l’atelier POP se déroule sur cinq jours intensifs, avec un total de 30 heures d’apprentissage. À travers une approche structurée et active, les participants acquièrent des compétences essentielles à la recherche d’emploi, tout en développant des outils d’autogestion et d’organisation du temps.

Chaque mois, une cohorte de sept personnes est accueillie dans les locaux de CERF Niagara. Particularité notable : parmi les 67 agences affiliées, seul cet organisme propose la formation en français dans la région. « On leur donne des outils pour être capables », explique Nancy Larivière, animatrice de l’atelier. Une offre précieuse dans un environnement majoritairement anglophone.

En effet, la formation est dispensée en français pour faciliter la compréhension et l’assimilation, et n’ignore pas pour autant la réalité bilingue du marché. Les personnes inscrites sont ainsi encouragées à pratiquer l’anglais, notamment dans la rédaction de leur curriculum vitae (CV).

L’initiative s’adresse à toute personne francophone inscrite dans les services d’emploi, que ce soit auprès de CERF Niagara ou d’une autre agence de FedCap Canada. « Le programme vise souvent des personnes qui sont éloignées du marché du travail ou qui rencontrent davantage de difficultés dans leur recherche », précise Nancy Larivière. Parmi elles, de nombreux nouveaux arrivants, pour qui la formation représente une véritable porte d’entrée vers le système canadien de l’emploi. « C’est une préparation à l’expérience canadienne », souligne-t-elle.

Tout au long des cinq jours, des évaluations permettent de mesurer les progrès des apprenants : exercices pratiques, mises en situation et travail sur le CV. « L’objectif est de leur montrer que toutes leurs capacités peuvent être utilisées », insiste l’animatrice. À l’issue de la semaine, un certificat est remis à ceux qui complètent au moins huit des dix modules proposés.

Le contenu de la formation est varié : définition des objectifs professionnels, identification des forces, préparation aux entrevues — y compris la redoutée question « parlez-moi de vous » —, techniques de réseautage, exploration des opportunités d’emploi ou encore gestion des finances personnelles.

L’aspect interactif est au cœur de l’approche. « C’est une formation qui favorise les échanges avec les conseillers, avec un suivi adapté, car chacun progresse à son rythme », affirme Suzanne Beaudoin, directrice générale de CERF Niagara. Une mise en situation avec un employeur est également organisée, ce qui permet aux participants de mieux comprendre les attentes du terrain. Lors de la dernière session, le Foyer Richelieu, un foyer de soins de longue durée bilingue de la région a ainsi collaboré à cet exercice.

Les retours des bénéficiaires sont très positifs. Un sondage mené par l’organisme révèle un haut niveau de satisfaction. « C’est beau de voir leur enthousiasme à la fin de la semaine », confie Suzanne Beaudoin. Un dîner de clôture est d’ailleurs organisé pour prolonger cette dynamique. « On sent qu’ils repartent avec une nouvelle perspective d’eux-mêmes et une vision renouvelée », ajoute Nancy Larivière.

Face à ce succès, la question de l’expansion du dispositif se pose, notamment en raison du manque d’espace. Une opportunité qui pourrait permettre à d’autres villes de la région de bénéficier de cette initiative.

Le programme POP est d’ores et déjà prévu jusqu’en décembre 2026, et poursuivre ainsi sa mission : transformer le potentiel des chercheurs d’emploi en véritables perspectives

-30-

Photo : Nancy Larivière et les participants qui reçoivent leur attestation. (Crédit : CERF Niagara)