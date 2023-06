Alexia Grousson

L’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) invite la communauté francophone de la région à venir fêter la Saint-Jean, le 24 juin, au Portuguese Club de Kitchener. L’entrée est gratuite et les festivités débutent dès midi.

De nombreuses activités pour petits et grands sont prévues. Il y aura notamment des jeux extérieurs tels que châteaux gonflables, ballons, jeux d’eau, bombes à eau, lancer de haches et, pour bien se déhancher en musique, des cours de zumba. Seront également offerts, des ateliers de maquillage et de bricolages tels que la fabrication de moulin à vent, de la peinture, des perles, etc. De plus, des magiciens et des clowns réaliseront de nombreux tours amusants pour les enfants.

Il y aura aussi la présentation de huit espèces de reptiles provenant de Little Ray’s Natures Centers de Hamilton pour émerveiller tout un chacun. Pour les adeptes de littérature, il y aura un kiosque rempli de livres en français et mis gratuitement à la disposition du public, permettant ainsi de faire des échanges. Pour cette journée bien remplie, Patrick Le Guen, animateur culturel au Csc MonAvenir, présentera les divers numéros et s’occupera de l’ambiance musicale.

Plusieurs camions de nourriture seront sur le site avec leurs hotdogs, barbe à papa, maïs soufflé et Mr. Freeze.

« La Franco-Foire proposera une trentaine de kiosques et les organismes pourront ainsi promouvoir leurs activités et les services en français disponibles dans la région. Nous espérons avoir beaucoup de monde pour fêter ensemble cette journée-là », indique Céline Corve, coordonnatrice à l’AFKW. Un rendez-vous à ne pas manquer!

Photo (archives Le Régional) : La Franco-Fête attire de nombreuses familles de la région de Kitchener-Waterloo