Alexia Grousson

Après plusieurs retards causés par des délais de construction et une pandémie, la famille scolaire de Franco-Niagara du Conseil scolaire Viamonde a pu enfin se réunir pour inaugurer son école, le 1er juin, sous un thème champêtre.

Entouré par les membres du personnel, les parents, la communauté, les élèves de Franco-Niagara et des écoles élémentaires LaMarsh, L’Héritage et Nouvel Horizon, Martin Boudreault, directeur de l’établissement, a prononcé un discours pour exprimer sa reconnaissance et sa joie.

Il a d’abord rappelé quelques anecdotes liées à la construction du bâtiment et au jour de l’ouverture. « En 2019, quand nous sommes arrivés ici, plusieurs choses n’étaient pas prêtes. M. Craig et moi avons donc décidé de mettre nos talents de nettoyage à profit et avons demandé l’aide de Michel Demers, Michel Bibeau et Michel Dorion des écoles du Niagara. Ils sont venus en renfort et ont été d’une générosité incroyable. Ou encore, le jour où les membres du personnel sont arrivés pour la journée pédagogique, nous avons appris que nous devions nous procurer des bottes de travail en plus des casques. »

Il a ensuite remercié toutes les personnes présentes au cours de ces années difficiles avant d’ajouter : « l’école Franco-Niagara a été conçue avec la vision d’offrir un environnement d’apprentissage exceptionnel basé sur les valeurs d’engagement, de fierté et le succès des élèves au cœur de tout ce que nous faisons. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer avec fierté que nous avons atteint nos objectifs. Notre école a grandi en taille et en renommée dans la communauté francophone ».

Plusieurs activités pour tous les âges avaient été prévues. Il y avait une tombola et des visites de l’école. Pour les élèves de la maternelle à la 6e année, il y avait des jeux gonflables, des tours de poney, des ateliers de maquillage et des spectacles. Quant à ceux de la 7e à la 12e année, ils ont assisté à l’inauguration avec la coupe officielle du ruban. Les jeunes ont également exposé leur œuvre d’art géante réalisée sur un canot, une tradition à Welland, qui symbolise l’importance du sport et de la nature. De plus, les anciens élèves ont annoncé qu’ils remettront un banc et un arbre qui seront installés avec le canot devant l’établissement.

Pour conclure, le groupe SonoLions a effectué une prestation musicale. Les invités ont été conviés à la soirée barbecue. Un gâteau a été spécialement réalisé pour l’occasion. Le directeur de l’éducation Michel Laverdière et le conseiller scolaire Marcel Tikeng se sont adressés aux participants pendant la soirée.

« Nous célébrons vraiment toute la communauté du Niagara et poursuivons la thématique Riches d’histoire, riches d’avenir. C’était vraiment magnifique d’avoir tout ce beau monde ici aujourd’hui. Nous l’attendions, nous avions vraiment hâte et nous sommes très content de cette journée », conclut Martin Boudreault.

Photo (JosephMichelImages) : Les participants présents à la journée d’inauguration.