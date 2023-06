Alexia Grousson

Le conseil d’administration du Club Renaissance à Welland organise une célébration de la Saint-Jean, le 24 juin, à la salle paroissiale de l’église Sacré-Cœur. Les membres des clubs d’aînés de Niagara et de Hamilton ont été invités.

Cette journée sera gratuite pour tous les membres grâce aux subventions de la Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario et du programme Nouveaux Horizons.

Les festivités débuteront vers 11 h et un barbecue par le traiteur Paul Chef sera servi. Au menu : hamburgers, hotdogs, salades, légumes, trempettes, fruits et crème glacée. Il y en aura donc pour tous les goûts. Un atelier sur la prévention de la maltraitance sera offert par le Centre de santé communautaire de Hamilton-Niagara et un kiosque de Santé Ontario sera sur place.

« Plusieurs animations sont prévues telles que des chants, danses et musique entraînante pour célébrer ce jour festif. Nous ferons des parties de bingo dont une sur le thème de la francophonie. Nos invités pourront jouer à la pétanque, aux cartes, aux dominos et autres activités. J’ai choisi pour thème de la journée Soyons des rayons de soleil car j’espère que tout le monde aura un beau sourire et rayonnera de joie », explique Muriel Thibault-Gauthier, présidente du Club Renaissance.

Pour clôturer la journée, une messe animée par le père Guy Bertin aura lieu à l’église du Sacré-Coeur. « Je tiens à remercier l’exécutif du Club Renaissance et tous les autres clubs d’aînés pour leur appui en vue de cette journée. Je veux mettre à l’honneur les pionniers de nos organismes car ils sont le moteur de la francophonie dans la région et, sans eux, nous ne serions pas où nous en sommes aujourd’hui. Je suis fière d’être Franco-Ontarienne. Je porterai donc des vêtements verts et blancs et je demande à tous les participants de s’habiller avec les mêmes couleurs pour montrer que nous sommes unis. J’espère que cette journée se résumera par les mots sourires, échanges, rencontres et amitié », conclut Mme Thibault-Gauthier.

Photo : L’an dernier, les aînés avaient participé en grand nombre à la Saint-Jean à l’Auberge Richelieu.