Richard Caumartin

Fidèle à son public, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) proposait le 24 juin une Franco-Fête où les jeunes familles étaient au cœur de toutes les activités sur le site du Club portugais à Kitchener.

Aidée par une trentaine de bénévoles, dont 16 élèves de l’école secondaire Père-René-de-Galinée à Cambridge, la coordonnatrice Céline Corve a réussi, malgré un budget très restreint, à remplir le terrain derrière le Club pour divertir les visiteurs de tous âges.

Tout autour étaient installés les kiosques des intervenants d’organismes francophones dont ceux des deux conseils scolaires francophones, du Collège Boréal, du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest et de l’Entité 2 de planification des services de santé en français.

Pour divertir les petits, la compagnie Big Smiles était sur place pour faire des ballons et des tours de magie. Il avait aussi des châteaux gonflables, des jeux d’habileté, une présentation de reptiles, du bricolage et du maquillage facial, ainsi que des hot dogs et de la barbe à papa. Bref, de quoi occuper les nombreux enfants venus passer un après-midi de pur plaisir.

Les parents ont pu rencontrer les intervenants francophones de la région et, pour ceux qui ne l’étaient pas déjà, devenir membres de l’AFKW.

Une foire du livre en français avait lieu à l’intérieur du bâtiment où chacun pouvait repartir avec une ou plusieurs œuvres littéraires, dessins animés et autres ressources éducationnelles.

Côté divertissement, la troupe de danse folklorique roumaine locale a montré au public quelques pas de danses traditionnelles et par la suite, le groupe La Douve de Kitchener a présenté quelques-unes de ses compositions en français, de même que plusieurs autres de son répertoire folk rock. Finalement, une session de Zumba en plein air a permis de se délier les jambes et de conclure un après-midi de la Saint-Jean-Baptiste des plus agréables.

Photo: La troupe de danse folklorique roumaine